Путинский орденоносец поддержал слова спикера парламента Венгрии о «психических проблемах» Зеленского
Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что МИД Украины не оставит без внимания эти высказывания Петера Сийярто.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поддержал циничные высказывания спикера венгерского парламента Ласло Кевера в адрес президента Владимира Зеленского.
Об этом говорится в сообщении Сийярто на странице в Facebook.
«В то время, как десятки тысяч людей последние месяцы работают в Венгрии, чтобы оказать помощь Украине и украинскому народу, украинские политики постоянно говорят о Венгрии в неприемлемом тоне, провоцируя нас, распространяя ложь и пытаясь нас очернить. Они никогда не говорили голосом благодарности», — написал Сийярто.
Поэтому, отметил венгерский министр, Ласло Кевер был «совершенно прав» в своей критике в адрес Киева, «даже если украинцы расстроены» из-за этого.
Реакция Данилова на слова Сийярто
Секретарь СНБО Алексей Данилов комментируя заявление Петера Сийярто отметил, что МИД Украины не оставит без внимания такие высказывания, пишет РБК-Украина.
«Это поддержал министр иностранных дел Венгрии. Это немного другое дело, потому что он официальное должностное лицо. И то, что он поддержал позорные слова о нашем президенте — это совсем другая ситуация. Я думаю, что будет нота нашего МИДа», — сказал Данилов.
Кевер добавил, что не помнит в международной политике, чтобы лидер страны, которой нужна помощь, так «поднимал голос против кого-то», как это делает Зеленский, например в обращениях к Венгрии или к канцлеру Германии.Tweet