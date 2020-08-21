Назар Холодниций написал заявление на увольнение из Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по собственному желанию.

Об этом он сообщил на личной странице в Facebook.

Холодницкий написал в посте, что за его каденцию в стране было четыре генеральных прокурора, каждый из которых пытался “создать режим подотчетности САП”.

Рассказывая о достижениях САП под его руководством, он отметил, что к ответственности были привлечены 16 народных депутатов, 22 ТОП-чиновника, 47 судей, 68 руководителей государственных предприятий, 17 госчиновников высшего уровня.

“14 лет я отдал прокуратуре, из которых 5 лет своей жизни я полностью посвятил САП, о чем не жалею”, – написал Холодницкий.

Впрочем, о причине принятого решения он не сообщил.