Холодницкий написал в посте, что за его каденцию в стране было четыре генеральных прокурора, каждый из которых пытался “создать режим подотчетности САП”.
Рассказывая о достижениях САП под его руководством, он отметил, что к ответственности были привлечены 16 народных депутатов, 22 ТОП-чиновника, 47 судей, 68 руководителей государственных предприятий, 17 госчиновников высшего уровня.
“14 лет я отдал прокуратуре, из которых 5 лет своей жизни я полностью посвятил САП, о чем не жалею”, – написал Холодницкий.
Впрочем, о причине принятого решения он не сообщил.
- 12 июня правоохранители задокументировали факт предоставления взятки руководству НАБУ и главе САП Назару Холодницкому. Размер взятки — 6 млн долларов.