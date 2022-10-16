Еще одна версия расстрела российских “чмобиков” под Белгородом: убитих может быть 30 вместе с полковником

Журналисты издания ASTRA смогли поговорить с военнослужащим, который утверждает, что получил ранение во время стрельбы на полигоне в Солоти Белгородской области и видел произошедшее собственными глазами. В настоящий момент военный находится в больнице в городе Валуйки. ASTRA не публикует имя военнослужащего, ради его безопасности. В издании отмечают, что на момент публикации им не удалось независимо подтвердить личность ни самого рассказчика, ни личности других фигурирующих в рассказе лиц.

Ранее сообщалось о 16-ти убитых, МО РФ заявило о 11 трупах.

«Началось все с того, что некоторые наши солдаты — дагестанец, азербайджанец и адыгеец сказали, что «это не наша война» и попытались написать рапорта о том, что они не хотят больше служить. Подполковник Андрей Лапин, когда это узнал уже через командира роты — всех собрал и начал говорить, что «это священная война». Все происходило утром у плаца, там, где построение происходит, гимн поют. Начался конфликт, начали толкаться, в том числе и с моей роты несколько человек.

А таджики Лапину в ответ сказали, что священная война — это когда война мусульман с неверными. Лапин сказал, что «Аллах, значит, трус, если он не разрешает воевать за ту страну, которой ты дал присягу». Я лично думаю, что это больше всего и задело, фраза, что «Аллах — слабак». Фраза очень многих повергла в шок — из тех, кто там стоял на плацу. Потому что у нас и из офицерского состава есть мусульмане — и башкиры, и татары.

После построения русские и мусульмане продолжили конфликт, после этого все разошлись и, вроде как, утихомирились. А уже через полтора часа, где-то в обед, нас отправили всех вместе на стрельбища, и три таджика, которые на контрактной службе , они развернули свои автоматы, у них были боевые патроны, и расстреляли командира нашего —подполковника Лапина, он погиб на месте. И открыли беспорядочную стрельбу. На полигоне были и контрактники, и мобилизованные. Погибших, которых только я видел — 29 человек. 30-й — это подполковник Лапин. Это не считая двух таджиков, вместе с ними убитых — 32. Раненых точно не знаю, сколько, часть на вертолётах доставили в Белгород уже, часть вместе со мной в Валуйках сейчас.

За две-три минуты до того, как начать стрельбу, нам, мусульманам, сказали отойти в сторону. Я помню, что стрелявших зовут: Бикзот – он старший сержант, другой — Ануше, и третий — младший сержант Ами. Фамилии я не помню , младший сержант Ами убежал. А прапорщик Семёнов двух из стрелявших убил. Семёнов в этот момент находился в комнате, где хранятся ящики с патронами, где нам их выдают. У него свой боевой пистолет, во время самой стрельбы он не присутствовал, он услышал, что происходит, вышел и расстрелял обоих таджиков. В Ами он попал в плечо, но тот успел убежать. Он отстрелял проволоку, где забор, там даже не забор, а проволока погнутая, это то место, через которое некоторые в город ходили, когда на КПП невозможно было пройти. Там такая насыпь, то есть, он, грубо говоря, просто перешагнул. Нам сказали, что он ещё в бегах, его не поймали.

Конкретно эти таджики (открывшие стрельбу, — прим.ред.) — они были ярые сторонники своей веры. Постоянно ругались из-за того, что им не дают делать намаз вовремя, комнату им не выделяли молебную», — рассказал молодой человек.