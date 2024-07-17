Роман Червінський вийшов з СІЗО після внесення за нього застави

Колишній співробітник Головного управління розвідки Роман Червінський вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього застави благодійним фондом лідера партії “Європейська солідарність” Петра Порошенка.

Про це повідомила співголова фракції “Європейська солідарність” Ірина Геращенко у Facebook:

“Роман Червінський на волі! Біля СІЗО в Кропивницькому його зустріли родина, депутати Європейської солідарності, які були на всіх судилищах, люди доброї волі, які підтримували Романа”. // УП