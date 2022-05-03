Росія нанесла удар по Україні 18-ма ракетами. Протиповітряна оборона збила 8 з них та 7 БпЛА

Ввечері 3 травня – повітряна тривога по всій території України! Стратегічні бомбардувальники росії Ту-95 або ж Ту-160 завдають ракетного удару із Каспійського регіону.

Про це повідомляють в Повітряних Силах ЗСУ.

Орієнтовно випущено 18 ракет, які влучили по об’єктах інфраструктури Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської та Закарпатської областей. Також із інших засобів нанесено ракетні удари по Одеській та Донецькій областях.

За попередніми даними за добу 3 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ збито щонайменше 8 крилатих ракет, дані уточнюються. Також є відомості про ураження 7 безпілотників та однієї авіаційної ракети.

Окупанти бережуть свої не літаки та вертольоти, тому не заходять у контрольований Збройними Силами України повітряний простір.

Натомість авіація Повітряних Сил протягом доби здійснила десятки авіавильотів. Під прикриттям винищувачів групи ударної авіації нанесли близько десяти ракетно-бомбових ударів по скупченню військ противника, складах боєприпасів та живій силі.