Росія почала війну в Україні і заважає її закінчити,- глава Пентагону

Міністр оборони США пообіцяв Україні підтримку.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що війна в Україні почалась і не закінчується через Росію.

Про це він сказав на брифінгу після зустрічі з міністром оборони України Андрієм Тараном.

«Росія почала цю війну, і Росія є перешкодою для мирного врегулювання. Вони могли б почати з поваги українського суверенітету та її територіальної цілісності. Поки цього не сталося, ми будемо робити все можливе, щоб підтримати зусилля України з розвитку оборонних сил», — заявив Остін.

Таран у свою чергу висловив сподівання, що США стримають Росію від повномасштабного нападу на Україну.

«Ми очікуємо, що США і надалі будуть підтримувати нашу незалежність, нашу територіальну цілісність і всіма доступними методами утримувати Росію від подальшого поширення агресії, від переростання збройного конфлікту в повномасштабну війну», — сказав міністр України. // LB.ua