Рада безпеки ООН збереться сьогодні на засідання через вихід Росії із «зернової угоди»

Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй оголосила про позачепгове засідання у п’ятницю, 21 липня, щоб обговорити гуманітарні наслідки розірвання росією зернової угоди.

Про це у твітері повідомило представництво Великої Британії ООН, що наразі головує в Радбезі, пише УНН.

«Рада Безпеки ООН збереться завтра (21 липня, – ред.) о 10:00 на брифінг щодо України. Рада обговорить гуманітарні наслідки переривання РФ Чорноморської зернової ініціативи», – йдеться в повідомленні.

Засідання відбудеться 21 липня о 17.00 за київським часом.