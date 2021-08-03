США вимагають від 24 російських дипломатів покинути країну протягом місяця

Майже всі вони поїдуть без заміни, «тому що Вашингтон різко посилив процедури видачі віз».

Посол Росії в США Анатолій Антонов повідомив, що Вашингтон попросив 24 російських дипломатів покинути країну до 3 вересня після закінчення терміну дії їх віз.

Про це повідомляє Reuters.

Як заявив російський дипломат, майже всі вони поїдуть без заміни, «тому що Вашингтон різко посилив процедури видачі віз».

“Ми сподіваємося, що здоровий глузд переможе і ми зможемо нормалізувати життя російських і американських дипломатів в США і Росії на принципах взаємності”, — сказав Антонов у інтерв’ю журналу National Interest.

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив у понеділок, що Вашингтон не використовує візи російських дипломатів для помсти Москві. Він сказав, що характеристика посла «не точна».

Прайс не заперечував той факт, що російським дипломатам доведеться покинути Сполучені Штати, але зазначив, що “немає нічого нового” в тому, що росіяни повинні подавати заяву про продовження їх візи через три роки. За його словами, ці заявки розглядаються в індивідуальному порядку.

З цього місяця Росія заборонила посольству США в Москві утримувати, наймати або наймати співробітників з Росії або третіх країн, за винятком охорони, змусивши місію звільнити 182 співробітника і десятки підрядників.

Раніше Вашингтон запровадив санкції проти Росії за втручання в минулорічні вибори в США, кібер-злом, військовий шантаж України та інше. // LB.ua