Сунак виступив із заявою у Верховній Раді: Ми нікуди не відвертаємося, а Путін ніколи нас не перечекає

“Ми допоможемо вам перемогти у війні”, – пообіцяв британським прем’єр.

Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак під час візиту до Києва виступив перед депутатами Верховної Ради і запевнив у продовженні підтримки України.

Як процитував Сунака спікер парламенту Руслан Стефанчук, “Україна не здасться й Сполучене Королівство ніколи не відступить”.

I am a member of one of the world’s oldest parliaments. Today, I had the honour of addressing the world’s bravest. Slava Ukraini. pic.twitter.com/DTWxSPERHr — Rishi Sunak (@RishiSunak) January 12, 2024

“Ми допоможемо вам перемогти у війні. Росія думає, що вони нас перечекають, що наша рішучість похитнулася. Це не так. За останні два роки ми відправили вам 2,3 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги. Цього року ми збираємося збільшити цей показник із найбільшим оборонним пакетом, на сьогодні, вартістю 2,5 мільярда фунтів стерлінгів… Отже, не сумнівайтеся, ми нікуди не відвертаємося, а Путін ніколи нас не перечекає. Ми тут заради України стільки, скільки буде потрібно”, – сказав британський прем’єр.