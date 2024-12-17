Сюмар: Бойко біля СБУ присягнув владі і звинуватив… Порошенка

Один з лідерів проросійської партії ОПЗЖ Бойко перед входом в СБУ заявив, що він підтримує чинну владу, а в усьому винен Порошенко.

Про це пише у соцмережах народна депутатка Вікторія Сюмар. Вона зокрема поширила публікацію BBC Україна, яка взяла коментар у проросійського політика.

“Перед входом до СБУ Бойко присягнув владі й пояснив: у всьому винен хто? Правильно – Порошенко). “ВВС: Чимало коментаторів ваших заяв висловили здогад, що під “радикалами” ви маєте на увазі нинішню владну команду й особисто президента Володимира Зеленського. Чи відповідає це дійсності? Юрій Бойко: Повна маячня. Я ж кажу, що кожен чує те, що хоче почути. Пригадаймо, що процеси зносу пам’ятників та перегляду гуманітарної політики почалися за часів президентства Петра Порошенка. І він особисто, і парамілітарні групи, що з’явилися в українських містах розпочали цю політику боротьби з пам’ятниками та цькування громадян за мовною чи релігійною ознаками”, – процитувала Сюмар відповідь Бойка.

“Невже можна аж настільки не мати яєць?.. які ж зручні “військовополонені”, – іронізує Сюмар, натякаючи на те, що депутатські групи, куди входять представники ОПЗЖ, постійно допомагають під час голосування партії влади.

Зазначимо, що Бойко почав активно виставляти відео в TikTok із проросійськими наративами. Зокрема, про якихось “радикалів”, які від початку повномасштабної війни почали перейменовувати міста і зносити пам’ятники, а також забороняти УПЦ і російську мову.

За словами Бойка, нібито все більше людей зараз почали “підтримувати нас — тих, хто виступає проти такого насильства, за єднання в країні й за підтримку людей”. Однак багато українців виявилися незгодними. // “Прямий”