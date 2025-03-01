«Це демонструє втрату американської незалежності»: Тімоті Снайдер назвав п’ять провалів США на зустрічі із Зеленським

Історик пояснив, що, на його думку, пішло не так під час візиту президента України до Овального кабінету Білого дому.

Американський історик з Єльського університету Тімоті Снайдер у колонці для Liga.net пояснив, яких п’яти фундаментальних помилок припустилися лідери США. Снайдер назвав їх «п’ятьма великими провалами».

Першою помилкою, за словами історика, стала відсутність гостинності. Снайдер зауважив, що коли хтось приїжджає у ваш дім, то господар має бути гостинним, привітним та уважним.

«А якщо цей хтось прибув із країни, що перебуває у стані війни, якщо він мусив добиратися нічним потягом, бо немає літаків чи гелікоптерів, якщо дорога зайняла дні через всі труднощі – це ще більша причина виявити гостинність. Але кричачи й перебиваючи, ми були негостинними», – зазначив історик.

Другою помилкою Снайдер назвав брак порядності. Він ще раз наголосив, що Зеленський – представник країни, яка перебуває у стані війни. Історик зауважив, що три роки тому саме росіяни вторглися в Україну і з того моменту РФ не полишає здійснювати варварські злочини, серед яких бомбардування цивільних людей, катування у підвалах та викрадення дітей. Снайдер наголосив, що все це Росія робить щодня. І це реальність, з якою стикається Україна та всі українці.

«Можна мати різні погляди на те, як завершити цю війну, і це нормально. Але ненормально й непристойно – кричати на будь-якого українця, зокрема на президента, нав’язуючи свою думку. Кричати, що вони помиляються, коли вони пережили те, чого ви не переживали, бачили те, чого ви не бачили, ухвалювали рішення, яких вам не доводилося ухвалювати. Це провал порядності», – зазначив Снайдер.

За його словами провал із браком порядності пов’язаний з третьою помилкою Овального кабінету – провалом демократії. Історик наголосив, що Зеленський очолює демократичну державу. Снайдер нагадав, що президентом його обрали 73% голосів. Зеленський керує державою, яка, як додав історик, очікує, що він представлятиме її громадян.

«Це означає, що коли він перебуває в будь-якому місці – у Білому домі чи будь-де ще – за ним стоять люди, не лише ті, хто голосував за нього, а всі громадяни», – зазначив Снайдер.

Історик додав, що Зеленський не може собі дозволити, аби його відкрито принижували, зневажали чи цькували. І швидше за все, він не хоче цього особисто. Але крім цього, президент України представляє народ, який вимушений відстоювати власні права. І як демократично обраний президент, зазначив Снайдер, Зеленський повинен демонструвати гідність, яку, він сам відчуває.

«Але демократія передбачає певну гідність, і якщо ви демократична людина, ви це поважаєте. Однак провал демократії має ще одну сторону. Більшість американців розуміють, що Росія вторглася в Україну. Більшість розуміють, що ця війна – відповідальність Путіна. Дуже мало американців вважають, що ми маємо відкинути Україну та наших союзників і стати на бік Росії», – зазначив Снайдер.

Тому четвертий провал, за словами історика, – це провал стратегії. Те, що відбулося в Овальному кабінеті, Снайдер назвав дуже схожим на зародження американського союзу з Росією. І це, наголосив історик, складно зрозуміти з будь-якої стратегічної точки зору.

Він зазначив, що РФ спеціалізується на саботажі американської інфраструктури та краде технологічні секрети. І це два способи взаємодії росіян з економікою США. І те чому Сполучені Штати мали б відмовитися від своїх союзників заради союзу з РФ, за словами Снайдера, важко пояснити.

«Навіть якщо відкинути 80-річну традицію співпраці з нашими нинішніми союзниками, навіть якщо забути, що Росія ніколи не була надійним партнером, тут немає жодного економічного сенсу», – наголосив Снайдер.

Він додав, що економіка Канади більша за російську, а економіка Європи перевищує РФ принаймні у 15 разів. Тому стратегічного сенсу проміняти Канаду та ЄС на Росії історик не бачить.

П’ятою помилкою Снайдер назвав провал незалежності. Він зазначив, що американці люблять вважати себе незалежними. Зокрема, у США люди вірять, що думають самостійно. Але, зауважив історик, в цій негостинній, непристойній, недемократичній, нерозумній сутичці, яка сталася в Овальному кабінеті, з боку американських лідерів не було жодної незалежності.

«Все, що вони сказали, раніше вже казали росіяни. Кожна думка, яку вони висловили, уже звучала від росіян. У цій зустрічі не прозвучало нічого, чого раніше не казали росіяни. Чому так сталося – залишаю на ваш розсуд. Але, щонайменше, це демонструє втрату американської незалежності», – додав Снайдер.

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Президент України Володимир Зеленський передчасно покинув Білий дім у п’ятницю після напруженої розмови з американським лідером Дональдом Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Пізніше Трамп звинуватив Зеленського у «зневажливому ставленні» до Сполучених Штатів і заявив, що той «не готовий до миру».

Невдовзі після перепалки в Овальному кабінеті головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський вислови підтримку главі Української держави. Зокрема, він зазначив, що «Збройні Сили – з Україною, з народом, з Верховним Головнокомандувачем. Наша сила – в єдності. Продовжуємо нищити окупанта, наближаємо Перемогу. Слава Україні!».

Багато світових лідерів підтримали Володимира Зеленського та український народ у боротьбі проти російської агресії. Губернатори-демократи США також засудили тиск Трампа на Зеленського у Білому домі. Відповідну заяву підписали понад половина з 23 губернаторів партії. У ній вони заявили, що Трамп і Венс використовували Овальний кабінет, щоб «відчитати» Зеленського «за те, що він не довіряє слову Владіміра Путіна». // Дзеркало тижня