Ідентифіковано ще одного російського окупанта який кілька місяців ґвалтував жінку на Херсонщині і погрожуючи вбити її маленького сина

48-річний російський військовий під час окупації Херсонщини на кілька місяців поселився у будинку українки та постійно ґвалтував її. Окупант погрожував жінці вбити її малолітнього сина, якщо вона чинитиме опір. Про це довідалися слідчі прокуратури, а журналісти «Слідства.Інфо» ідентифікували росіянина.

24 лютого 2023 року Офіс Генпрокурора опублікував повідомлення про підозру у порушенні законів і звичаїв війни військовослужбовцю 34-ї окремої мотострілецької гірської бригади 49-ї загальновійськової армії південного військового округу РФ Алєксандру Рубанову.

За даними українських правоохоронців, 34-та окрема мотострілецька гірська бригада армії РФ у кінці березня перебувала у Береславському районі Херсонської області.

Російські окупанти розмістили тут свою техніку, грабували й залякували місцеве населення. Також росіяни регулярно обшуковували будинки мирних мешканців.

Під час одного з таких «обшуків» Алєксандр Рубанов почав чіплятися до жінки, яка жила сама з малолітнім сином. Рубанов скористався тим, що українка не мала можливості виїхати з окупованого села, і почав погрожувати вбити їй дитину у разі відмови мати з ним статеві стосунки.

Також чоловік залякував жінку, що приведе усіх військовослужбовців РФ, які є у селі, щоб вони над нею знущалися. Після зґвалтування з погрозою зарізати ножем потерпілу, окупант вирішив оселитися у неї вдома, щоб регулярно ґвалтувати її.

За даними прокуратури, Рубанов жив у будинку жінки та знущався над нею протягом чотирьох місяців — з середини квітня й до кінця серпня 2022-го.

Журналісти «Слідства.Інфо» ідентифікували окупанта за сторінками у російській соціальній мережі «Однокласники». Алєксандру Рубанову 48 років. Він родом зі станиці Сторожевої Ставропольського краю (Карачаєво-Черкеська Республіка РФ).

Російський окупант не надто активно веде сторінки у соцмережах, у нього майже немає друзів, також відсутня будь-яка інформація про сімейний стан.

Він публікує поодинокі фотографії з прогулянок і відпочинку, лаконічно коментуючи: «кайфуємо».

Можливо, після злочинів в Україні Рубанов вирішив прибрати свої дані з інтернет-простору, щоб його не змогли знайти. Журналісти встановили, що у 2012 році окупант брав участь у військових навчаннях, про що свідчать численні фотографії на його сторінці у «Однокласниках».

Хоча російський військовий злочинець вказав у соцмережах кількох родичів, однак вони з чоловіком теж особливо не контактують. Родичі в «Однокласниках» не проявляють цікавості до сторінки Рубанова, хоча й активно підтримують так звану спеціальну військову операцію.

Алєксандр Рубанов подолав майже 1000 км до української Херсонщини, щоб не лише вбивати й красти, а й знущатися з жінок і погрожувати маленьким дітям. Наразі невідомо, чи ще живий російський окупант. За злочини, вчинені в Україні, йому загрожує позбавлення волі строком до 12 років.