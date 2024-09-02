Туреччина оформила заявку на членство в БРІКС

Одним із мотивів в ЗМІ називають образу на ЄС через затягування вступу у Союз.

Туреччина офіційно подала заявку на приєднання до групи країн, що розвиваються БРІКС, повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

За словами співрозмовників, заявку на членство оформили ще кілька місяців тому «через розчарування у зв’язку з відсутністю прогресу в її багаторічній спробі приєднатися до Європейського Союзу». Також частково вона є результатом розбіжностей з членами НАТО через тісні зв’язки Туреччини з Росією після вторгнення останньої в Україну.

Агентство пише, що рішення Туреччини зумовлене прагненням зміцнити свій глобальний вплив і налагодити нові зв’язки за межами традиційних західних союзників.

Зокрема анонімні коментатори кажуть, що адміністрація президента Ердогана вважає, що геополітичний центр тяжіння зміщується від розвинутих економік.

«Членство в організації відображає прагнення держави розвивати зв’язки з усіма сторонами багатополярного світу, водночас виконуючи свої зобов’язання як ключового члена Організації Північноатлантичного договору», – заявили співрозмовники.

Водночас Міністерство закордонних справ і адміністрація президента Туреччини відмовилися від коментарів.

У групу БРІКС, названу на честь Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки, входять деякі з найбільших економік, що розвиваються. На початку цього року до неї приєдналось четверо нових членів – Іран, Об’єднані Арабські Емірати, Ефіопія та Єгипет.

Серед інших країн, які також хочуть приєднатися до організації, є Малайзія, Таїланд і близький союзник Туреччини Азербайджан, який у серпні оформив заявку.

Питання про подальше розширення групи можуть обговорити під час саміту в Казані 22-24 жовтня.

Як писало Bloomberg, БРІКС подає себе як альтернативу інституціям, де домінує Захід, таким як Світовий банк і Міжнародний валютний фонд. Нові члени потенційно можуть отримати доступ до фінансування через його банк розвитку, а також розширити свої політичні та торгові відносини. Розширення БРІКС здебільшого відбувалося за рахунок Китаю, який намагається посилити свій глобальний вплив, схиляючи на свій бік країни, які традиційно є союзниками США.

Що ж стосується Туреччини, то вона веде переговори про вступ до ЄС з 2005 року, але зіткнулася з низкою перешкод, включаючи те, що блок описує як демократичні недоліки країни. Туреччина вважає, що приєднання до БРІКС може допомогти країні покращити економічне співробітництво з Росією та Китаєм і стати торговим каналом між ЄС та Азією. // Дзеркало тижня