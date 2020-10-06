Украина и ЕС сделали совместное заявление по итогам саммита

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского Совета Шарль Мишель и высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жосеп Боррель сделали совместное заявление по итогам 22-го саммита Украина-ЕС.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

“Мы собрались сегодня, чтобы подтвердить нашу неизменную приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским Союзом на основе Соглашения об ассоциации и предусмотренной ним углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (СА / УВЗСТ)”, — говорится в заявлении.

Отмечается, что в заявлении указано, что они разделяют общие ценности демократии, верховенства права, уважения к международному праву и правам человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам, а также гендерное равенство.

Кроме того, ЕС подчеркнул свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно-признанных границах.

Отмечается, что участники саммита приветствовали уже достигнутые результаты по имплементации Соглашения об ассоциации и успех углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая способствовала увеличению двусторонней торговли на около 65% с начала ее применения в январе 2016 года, благодаря чему ЕС на сегодняшний день является крупнейшим торговым партнером Украины.

“Мы подтвердили приоритетность поддержания макроэкономической стабильности Украины, соблюдения обязательств перед МВФ и реализации всех среднесрочных условий, согласованных в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС, включительно с сильным и независимый Национальным банком Украины. Мы признали значительный прогресс, достигнутый Украиной в процессе осуществления реформ, и согласились с необходимостью дальнейшего ускорения этих усилий. Мы приветствовали начало проведения земельной реформы, принятие закона о регулировании банковской деятельности и достигнутый прогресс по децентрализации”, — указано в заявлении.

Кроме того, сказано, что они приветствовали обновления обязательств по борьбе с влиянием частных интересов — “деолигархизацию”.

“В связи с этим мы подчеркнули необходимость дальнейшего усиления плюрализма СМИ в Украине… Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину в противодействии гибридным угрозам и борьбе с дезинформацией, среди прочего, путем усиления независимых СМИ, стратегической коммуникации по медиаграмотности, с целью укрепления устойчивости Украины. Мы подчеркнули важную роль, которую играют гражданское общество, молодежь и независимые СМИ во всех сферах общественной и политической жизни, а также в контексте дезинформационных кампаний против ЕС и Украины, в частности со стороны России. ЕС и Украина договорились начать формат кибердиалогов”, — указано в заявлении.

Указано, что они приветствовали участие Украины в миссии EUFOR Althea и отметили важность активизации сотрудничества в сфере Общей политики безопасности и обороны.

Отмечается, что участники саммита ожидают дальнейшего укрепления экономической интеграции и регуляторного сближения в рамках Соглашения об ассоциации в цифровой сфере — привлечение ЕС поддержки Украины и ее институтов в приближении к Единому цифровому рынку для получения всех преимуществ Соглашения об ассоциации. Договорились подготовить до конца 2020 года совместный рабочий план сотрудничества между ЕС и Украиной относительно электронных доверительных услуг с перспективой заключения возможной сделки, которая должна базироваться на приближении законодательства к стандартам ЕС.

“ЕС также приветствовал готовность Украины присоединиться к будущей Рамочной программе исследований и инноваций ЕС „Горизонт Европа“ и Программы EU4Health, что станет важным фактором для „зеленого“ и цифрового восстановления после пандемии COVID-19”, — говорится в заявлении.

В заявлении указано, что они вновь призвали Россию немедленно прекратить разжигание конфликта путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям, которые она поддерживает на оккупированном Донбассе.

Сообщается, что стороны договорились продолжать сотрудничество по решению социально-экономических и гуманитарных последствий конфликта, отметив необходимость обеспечить поставки воды, электроэнергии и газа вдоль линии соприкосновения, особенно в условиях пандемии COVID-19.

“Мы также договорились о необходимости создания в Украине Национального центра противоминной деятельности с целью эффективного реагирования на загрязнение минами и неразорвавшимися боеприпасами в регионе, пораженном конфликтом. ЕС готов в дальнейшем поддерживать всеобъемлющий подход Украины в отношении своих граждан в пострадавших районах и играть ведущую роль в усилиях по восстановлению страны, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей, как только Минские договоренности будут выполнены”, — указано в заявлении.

Также отмечается, что участники саммита приветствовали встречу лидеров Восточного партнерства, которая состоялась в формате видеоконференции 18 июня 2020 года, и отметили, что ожидают проведения Шестого саммита Восточного партнерства в 2021 году, во время которого предполагается принятие долгосрочных политических целей.