Украина ввела санкции против российской сети «Спортмастер»

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Украина ввела санкции против российской сети розничной торговли «Спортмастер». Компания специализируется на торговле спортивными товарами и имеет несколько магазинов в Украине.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Украина ввела санкции против российской сети "Спортмастер"

Фото: «Спортмастер» (oceanplaza.com.ua)

Сообщается, что санкции распространяются на компанию Sportmaster Operations Pte. Ltd, которая зарегистрирована в Сингапуре. Это компания владеет одноименной сетью магазинов спортивных товаров в России, Беларуси, Казахстане, Китае, Польше и Украине.

Согласно данным украинского Единого реестра юридических лиц, Sportmaster Operations Pte. Ltd является учредителем ООО «Спортмастер Украина» и владеет долей в 99%. // РБК-Украина

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