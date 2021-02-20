Украина ввела санкции против российской сети «Спортмастер»
Украина ввела санкции против российской сети розничной торговли «Спортмастер». Компания специализируется на торговле спортивными товарами и имеет несколько магазинов в Украине.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
Сообщается, что санкции распространяются на компанию Sportmaster Operations Pte. Ltd, которая зарегистрирована в Сингапуре. Это компания владеет одноименной сетью магазинов спортивных товаров в России, Беларуси, Казахстане, Китае, Польше и Украине.
Согласно данным украинского Единого реестра юридических лиц, Sportmaster Operations Pte. Ltd является учредителем ООО «Спортмастер Украина» и владеет долей в 99%. // РБК-Украина