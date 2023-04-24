Україні не потрібен дозвіл Москви для вступу в НАТО: у МЗС жорстко відповіли угорським посіпакам Кремля

У міністерстві наголосили, що немає жодних об’єктивних причин, які перешкоджали би вступу України в НАТО.

Міністерство закордонних справ України вважає небезпечними спроби угорських політиків ставити безпеку євроатлантичного простору в залежність від забаганок Москви.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, відповідаючи на твердження віце-спікера угорського парламенту Дори Дуро про те, що Україні нібито потрібен дозвіл Росії, щоб вступити в НАТО.

Він підкреслив, що Україна має суверенне право вільно обирати засоби безпеки. Представник МЗС також нагадав, що це право неодноразово підтверджувалося державами-членами НАТО, у тому числі й Угорщиною.

“Ми не потребуємо дозволу Росії, аби стати членом Альянсу. Водночас небезпечно, коли окремі угорські політики намагаються ставити безпеку євроатлантичного простору в залежність від забаганок Москви”, – наголосив Ніколенко.

Дипломат відзначив, що немає жодних об’єктивних причин, які перешкоджали би вступу України в НАТО.

“Українське членство лише посилить Альянс, унеможливить повторення російської агресії в Європі в майбутньому”, – додав Ніколенко.

Шлях України до НАТО – блокування Угорщиною

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у Києві, що майбутнє України – це членство в Альянсі, але зараз треба надавати військову підтримку. За його словами, Україна повинна взяти гору в війні з Росією та зберегти державну незалежність і суверенітет.

Заява Столтенберга про перспективи членства України в Альянсі викликала обурення у прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Тим часом віце-спікер парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що вступ України до НАТО можливий нібито лише після того, як Росія підпише документ, яким підтвердить свою згоду на це. // УНІАН