Ультраправу партію «Альтернатива для Німеччини» звинуватили у шпигунстві на користь Росії

АдГ звинуватили в тому, що за допомогою парламентських запитів вона отримує закриті відомості.

Ультраправа “Альтернатива для Німеччини” поводиться як “німецька партія Путіна” і “відкрито демонструє свою близькість” до президента РФ, заявив 26 жовтня глава МВС ФРН Александер Добріндт в інтерв’ю газеті Handelsblatt.

Федеральний міністр внутрішніх справ Александер Добріндт (ХСС) вважає, що Німеччина повинна готуватися до нової ери гібридних загроз і цифрових атак. Він оголосив, що має намір надати силовим структурам більше повноважень, відбивати атаки з-за кордону — і за необхідності завдавати ударів у відповідь.

Однак занепокоєння Добріндта стосується не тільки зовнішніх загроз. Він бачить ризики і всередині країни. Виявляючи розуміння до звинувачення у шпигунстві проти АдН, політик від ХСС попередив: “АдН відкрито демонструє свою близькість до Путіна і поводиться так, ніби це німецька партія Путіна”.

Раніше очільник МВС федеральної землі Тюрінгія Георг Маєр також заявив тому ж виданню, що АдН зловживає своїм правом парламентських запитів, щоб цілеспрямовано збирати інформацію про транспортну та цифрову інфраструктуру, а також водо- та енергопостачання країни, пише DW.

“Складається враження, що АдГ за допомогою своїх запитів виконує список завдань Кремля”, — сказав Маєр. З його словами перегукуються і сказані Добриндтом:

“Така позиція живить підозри, що йдеться про щось більше, ніж просто симпатія”, — зазначив Добріндт. “Наскільки глибокі ці зв’язки, мають з’ясувати слідчі органи”, — підкреслив він.

Заступник голови фракції АдН у бундестазі Маркус Фронмаєр, який 2018 року взяв участь в організації “Ялтинського міжнародного економічного форуму”, у жовтні 2025 року оголосив про намір відвідати Москву для проведення політичних переговорів. “Керівництво АдГ має заборонити цю поїздку. Все інше слід вважати державною зрадою”, — заявив у зв’язку з цим в інтерв’ю агентству dpa 14 жовтня генсекретар ХСС Мартін Хубер.

Нагадаємо, Федеральне відомство із захисту Конституції Німеччини оцінило діяльність партії “Альтернатива для Німеччини” на федеральному рівні та заявило, що більше немає жодних сумнівів у тому, що партія загалом є правоекстремістською.

Раніше як екстремістські класифікували окремі осередки партії, тепер класифікація надана політсилі на федеральному рівні. Причиною названо “екстремістський характер усієї партії, що нехтує людською гідністю”.

Як повідомила німецька служба внутрішньої розвідки, підтверджено підозру, що партія вживає заходів, спрямованих проти вільного демократичного ладу. // Дзеркало тижня