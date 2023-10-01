Терорист-смертник підірвав себе біля будівлі МВС Туреччини
Сьогодні, 1 жовтня, вранці в Анкарі стався теракт біля будівлі МВС Туреччини. Два терориста загинули, постраждали двоє правоохоронців.
Про це повідомляє видання Sabah, пише УНН.
Зазначається, що до будівлі МВС Туреччини вранці під’їхала підозріла машина, з якої пролунали постріли. Згодом стався вибух.
В МВС Туреччини уточнили, що в машині перебували двоє терористів. Один з них підірвав себе, інший – був ліквідований.
В результаті теракту двоє поліцейських отримали легкі поранення.Tweet