Терорист-смертник підірвав себе біля будівлі МВС Туреччини

Сьогодні, 1 жовтня, вранці в Анкарі стався теракт біля будівлі МВС Туреччини. Два терориста загинули, постраждали двоє правоохоронців.

Про це повідомляє видання Sabah, пише УНН.

Зазначається, що до будівлі МВС Туреччини вранці під’їхала підозріла машина, з якої пролунали постріли. Згодом стався вибух.

В МВС Туреччини уточнили, що в машині перебували двоє терористів. Один з них підірвав себе, інший – був ліквідований.

В результаті теракту двоє поліцейських отримали легкі поранення.