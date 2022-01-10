Президент Казахстану заявив про викрадення з моргів трупів міфічних «закордонних бойовиків»

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що з моргів і вулиць забрали тіла “закордонних бойовиків”, які брали участь у протестах.

Про це він сказав на нараді глав країн Організації договору колективної безпеки, передає телеканал “Хабар 24”.

“З упевненістю говорю про пряму участь терористів, зокрема закордонних бойовиків, в агресії проти Казахстану. Невипадково бандити нападали ночами на морги, забирали та відвозили тіла своїх загиблих спільників”, — зазначив Токаєв.

Президент додав, що тіла забирали й з поля бою. На його думку, у такий спосіб міжнародні терористи “замітають сліди”. // «Прямий»