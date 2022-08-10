ЄС та Велика Британія зупиняють імпорт вугілля з Росії

Європейський Союз та Велика Британія з 10 серпня зупиняють імпорт російського вугілля у відповідь на війну Росії проти України.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Ембарго Євросоюзу на імпорт російського вугілля увійшло до п’ятого санкційного пакету, затвердженого у квітні.

Рішення передбачало, що з серпня вводиться заборона на закупівлю, імпорт або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС, якщо вони походять з Росії або експортуються з Росії.

Запровадження європейського ембарго завдасть Росії приблизно 8 мільярдів євро втрат доходу на рік та впливає на до чверті її імпорту вугілля.

У Великій Британії поправка в рамках санкційного режиму проти Росії про заборону імпорту вугілля набрала чинності 21 липня.

Ця поправка забороняє імпорт нафти та нафтопродуктів, вугілля та продуктів з вугілля та золота, а також придбання, постачання та доставку, прямо чи опосередковано, цих товарів.

Вона також забороняє надання технічної допомоги, фінансових послуг і коштів, а також брокерські послуги, пов’язані з цими товарами.

Тим часом, 9 серпня почав діяти план ЄС щодо скорочення споживання газу в усьому Євросоюзі на 15%, щоб упоратися з газовою кризою через війну Росії.