Що таке “зелений список”?
“Зелений список” – це рекомендований перелік країн, громадяни яких можуть в’їжджати до країни Європейського Союзу з туристичною метою.
Під час ухвалення рішення про збереження країни в “зеленому переліку”, Рада ЄС керується такими критеріями:
- не більш як 75 нових випадків COVID-19 на 100 тисяч жителів за останні 14 днів, стабільна ситуація або тенденція до зменшення кількості нових випадків;
- не менш як 300 тестів на 100 тисяч жителів, проведених за попередні 7 днів;
- не більш як 4% позитивних результатів серед усіх проведених тестів за попередні 7 днів.
До уваги також береться прогрес з вакцинації населення та наявність особливо небезпечних штамів вірусу.
Список ведеться Радою ЄС – він оновлюється щодватижні та коректується залежно від рівня епідеміологічної небезпеки у країнах, які він охоплює.
Якщо країну виключають зі списку, то це не означає, що для неї закриваються європейські кордони – адже “зелений список” це рекомендація. А безпосередні рішення ухвалюються на рівні кожної країни ЄС окремо.
Європейський Союз включив Україну до так званого “зеленого списку” країн і рекомендував скасувати обмеження на подорожі.
Список переглядався 8 жовтня та містив такі країни: Австралія, Бахрейн, Канада, Чилі, Йорданія, Кувейт, Нова Зеландія, Катар, Руанда, Саудівська Аравія, Сінгапур, Південна Корея, Україна, Об’єднані Арабські Емірати, Уругвай та Китай (за умови підтвердження взаємного відкриття кордонів). // Букви