Декларація Мадридського саміту НАТО 2022

Декларацію оприлюднено главами держав та урядів, які беруть участь у засіданні Північноатлантичної ради в Мадриді 29 червня 2022 р.

1. Ми, глави держав і урядів Північноатлантичного альянсу, зібралися в Мадриді, оскільки війна повернулася на європейський континент. Ми переживаємо критичний час для нашої безпеки та міжнародного миру та стабільності. Ми об’єднуємося в єдності та солідарності та підтверджуємо міцний трансатлантичний зв’язок між нашими націями. НАТО є оборонним Альянсом і не становить загрози жодній країні. НАТО залишається основою нашої колективної оборони та важливим форумом для консультацій у сфері безпеки та прийняття рішень між членами Альянсу. Наша відданість Вашингтонському договору, включаючи статтю 5, є залізною. У цьому радикально зміненому середовищі безпеки цей саміт знаменує собою віху у зміцненні нашого Альянсу та прискоренні його адаптації.

2. Ми єдині у своїй відданості демократії, індивідуальній свободі, правам людини та верховенству права. Ми дотримуємося міжнародного права, а також цілей і принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй. Ми прагнемо підтримувати заснований на правилах міжнародний порядок.

3. Ми найрішучіше засуджуємо загарбницьку війну Росії проти України. Це серйозно підриває міжнародну безпеку та стабільність. Це грубе порушення міжнародного права. Жахлива жорстокість Росії спричинила величезні людські страждання та масові переміщення, непропорційно вразивши жінок і дітей. Росія несе повну відповідальність за цю гуманітарну катастрофу. Росія повинна забезпечити безпечний, безперешкодний і постійний гуманітарний доступ. Члени Альянсу співпрацюють із відповідними зацікавленими сторонами в міжнародному співтоваристві, щоб притягнути до відповідальності всіх винних у військових злочинах, у тому числі в сексуальному насильстві, пов’язаному з конфліктом. Росія також навмисно загострила продовольчу та енергетичну кризу, вплинувши на мільярди людей у ​​всьому світі, в тому числі через свої військові дії. Союзники тісно співпрацюють, щоб підтримати міжнародні зусилля, спрямовані на експорт українського зерна та пом’якшення глобальної продовольчої кризи. Ми будемо продовжувати протидіяти брехні Росії та відкидати її безвідповідальну риторику. Росія повинна негайно припинити цю війну і вийти з України. Білорусь має припинити свою співучасть у цій війні.

4. Ми щиро вітаємо участь президента Зеленського у цьому саміті. Ми повністю солідарні з урядом і народом України в героїчному захисті своєї країни. Ми знову підтверджуємо нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на її територіальні води. Ми повністю підтримуємо невід’ємне право України на самооборону та вибір власних заходів безпеки. Ми вітаємо зусилля всіх членів Альянсу, залучені до надання підтримки Україні. Ми надамо їм адекватну допомогу, визнаючи їхню конкретну ситуацію.

1. We, the Heads of State and Government of the North Atlantic Alliance, have gathered in Madrid as war has returned to the European continent. We face a critical time for our security and international peace and stability. We stand together in unity and solidarity and reaffirm the enduring transatlantic bond between our nations. NATO is a defensive Alliance and poses no threat to any country. NATO remains the foundation of our collective defence and the essential forum for security consultations and decisions among Allies. Our commitment to the Washington Treaty, including Article 5, is iron-clad. In this radically changed security environment, this Summit marks a milestone in strengthening our Alliance and accelerating its adaptation.

2. We are united in our commitment to democracy, individual liberty, human rights, and the rule of law. We adhere to international law and to the purposes and principles of the Charter of the United Nations. We are committed to upholding the rules-based international order.

3. We condemn Russia’s war of aggression against Ukraine in the strongest possible terms. It gravely undermines international security and stability. It is a blatant violation of international law. Russia’s appalling cruelty has caused immense human suffering and massive displacements, disproportionately affecting women and children. Russia bears full responsibility for this humanitarian catastrophe. Russia must enable safe, unhindered, and sustained humanitarian access. Allies are working with relevant stakeholders in the international community to hold accountable all those responsible for war crimes, including conflict-related sexual violence. Russia has also intentionally exacerbated a food and energy crisis, affecting billions of people around the world, including through its military actions. Allies are working closely to support international efforts to enable exports of Ukrainian grain and to alleviate the global food crisis. We will continue to counter Russia’s lies and reject its irresponsible rhetoric. Russia must immediately stop this war and withdraw from Ukraine. Belarus must end its complicity in this war.

4. We warmly welcome President Zelenskyy’s participation in this Summit. We stand in full solidarity with the government and the people of Ukraine in the heroic defence of their country. We reiterate our unwavering support for Ukraine’s independence, sovereignty, and territorial integrity within its internationally recognised borders extending to its territorial waters. We fully support Ukraine’s inherent right to self-defence and to choose its own security arrangements. We welcome efforts of all Allies engaged in providing support to Ukraine. We will assist them adequately, recognising their specific situation.

Оприлюднено главами держав та урядів, які беруть участь у засіданні Північноатлантичної ради в Мадриді 29 червня 2022 р. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_196951.htm Issued by NATO Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Madrid 29 June 2022

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine