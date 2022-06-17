Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС

Рішення оголосила Урсула фон дер Ляєн.

Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени Євросоюзу.

Відповідне рішення ухвалено за результатами засідання 17 червня. Його оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що заявки України, Молдови і Грузії були уважно розглянуті на відповідність Копенгагенським та Мадридським нормам.

«Україна дуже ясно доказала свою відповідність європейським принципам», – наголосила вона, згадавши і про восьмирічну війну.

Фон дер Ляєн додала, що нашій державі ще належить зробити деякі реформаторські кроки, щоб наблизитися до ЄС ще більше. Йдеться, зокрема, про верховенство права, антикорупційну діяльність, боротьбу з олігархами.

«Один чіткий меседж: так, Україна заслуговує європейську перспективу. Так, ми раді вітати Україну як кандидатку», – наголосила вона.

Докладні вимоги уточнив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні. Завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП

забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF);

ухвалення комплексного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України;

має запрацювати «антиолігархічний» закон;

необхідно привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;

необхідно завершити реформу законодавчої бази для національних меншин, яка зараз готується, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії і розробити механізми її впровадження.

Статус кандидатки Єврокомісія також вирішила надати Молдові. Грузія отримає його, якщо виконає низку умов.

Остаточне слово в присвоєнні цього статусу – за Європейською радою – вищим політичним органом ЄС. Він складається з глав держав та урядів усіх країн Союзу. Для того, щоб Україна отримала статус кандидата в члени, необхідна згода всіх 27 членів Європейської ради, тобто, фактично, усіх лідерів країн ЄС. // LB.ua