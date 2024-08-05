Європарламент збирає підписи, аби призупинити участь Угорщини у Шенгенській зоні
Країни ЄС розглядають питання не визнавати угорських віз та запровадити контроль на кордоні країни
Уже 70 депутатів Європейського парламенту підписали лист в якому вимагають від Єврокомісії призупинити участь в Угорщині у Шенгенській зоні через пом’якшення візових обмежень для громадян РФ та Білорусі. Про це пише Politico.
Депутати заявили, що, якщо уряд Угорщини відмовиться змінити свою політику, у Євросоюзі мають «поставити під сумнів угорську присутність у Шенгенській зоні, запровадивши нові заходи щодо захисту європейських громадян, включаючи новий контроль на угорських кордонах».
Нагадаємо, Угорщина полегшує умови в’їзду на свою територію для громадян Росії та Білорусі. Після візиту прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви Будапешт включив росіян і білорусів до програми так званої «національної карти». Ця картка видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження.
Зокрема, уже кілька днів росіяни можуть в’їжджати до ЄС через Угорщину без будь-яких перевірок безпеки та безперешкодно рухатись до інших країн блоку.
Раніше голова найбільшої партії Європарламенту Манфред Вебер заявив, що нещодавнє рішення Угорщини послабити візові обмеження для російських туристів – це відчинені двері для шпигунів, і лідери ЄС мають вжити термінових контрзаходів. За його словами, видача європейських віз дасть змогу росіянам, які не пройшли перевірку, безперешкодно подорожувати більшою частиною ЄС і викликає «серйозні побоювання щодо національної безпеки». // ГлавкомTweet