Євросоюз затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії
У пакеті передбачено й обмеження цін на нафту.
Європейський Союз затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії.
Про це повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.
“Євросоюз затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії, включаючи “стелю цін” на нафту. Це чудово, будемо братися за газ. Дотискаємо Росію”, – написав він.
За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, прийнято рішення про встановлення граничної ціни на нафту і нафтопродукти.
Також запроваджена заборона на імпорт з Росії напівфабрикатів та іншої сталеливарної продукції, а також деревини, паперу, пластмаси, сигарет, дорогоцінних каменів, кольорових і дорогоцінних металів і деяких інших товарів. Очікуваний ефект від цих заборон для російської економіки складе не менше 7 млрд євро.
Введено заборону надання архітектурних та інженерних послуг, а також консультаційних послуг з ІТ та юридичних консультацій. // УНІАНTweet