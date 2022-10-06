У пакеті передбачено й обмеження цін на нафту.

Європейський Союз затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.

“Євросоюз затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії, включаючи “стелю цін” на нафту. Це чудово, будемо братися за газ. Дотискаємо Росію”, – написав він.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, прийнято рішення про встановлення граничної ціни на нафту і нафтопродукти.

Також запроваджена заборона на імпорт з Росії напівфабрикатів та іншої сталеливарної продукції, а також деревини, паперу, пластмаси, сигарет, дорогоцінних каменів, кольорових і дорогоцінних металів і деяких інших товарів. Очікуваний ефект від цих заборон для російської економіки складе не менше 7 млрд євро.

Введено заборону надання архітектурних та інженерних послуг, а також консультаційних послуг з ІТ та юридичних консультацій. // УНІАН