Заарештованого мера Стамбула висунуто кандидатом у президенти Туреччини

Головний суперник Ердогана Екрем Імамоглу висунутий кандидатом у президенти за результатами праймеріз.

Опозиційна Народно-республіканська партія (CHP) Туреччини в неділю, 23 березня, висунула кандидатом у президенти країни відстороненого з посади та ув’язненого мера Стамбула Екрема Імамоглу. Про це пише «Главком».

У праймеріз CHP взяли участь 15 млн. громадян Туреччини – це майже чверть від усіх зареєстрованих у країні виборців. 13,2 млн із них висловили підтримку Імамоглу, який був єдиним кандидатом.

Голова CHP Озгюр Озель закликав чинного президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана ухвалити рішення про проведення дострокових виборів глави держави та поборотися на них з Екремом Імамоглу.

Того ж дня десятки тисяч прихильників опозиції зібралися перед мерією Стамбула, протестуючи проти переслідування суперника Ердогана, яке вони вважають політично вмотивованим.

«Імамоглу, з одного боку, перебуває у в’язниці, а з іншого – на шляху до президентства», – цитує агентство AP слова Озеля, сказані на мітингу.

Раніше мер Стамбула Екрем Імамоглу закликав громадян вийти на протести після свого арешту. Він підкреслив, що це боротьба за майбутнє Туреччини та захист прав нації.

Перед протестувальниками також виступила дружина новоспеченого кандидата у президенти Ділек Кая Імамоглу.

Демонстранти намагалися споруджувати барикади та вступали у зіткнення з поліцією, повідомляє видання Milliyet. В результаті, за його даними, було затримано 66 протестувальників, п’ятеро поліцейських отримали травми.

Раніше повідомлялося, що Екрема Імамоглу було усунуто від обов’язків мера Стамбула. Політика було «відсторонено від виконання своїх обов’язків», цитує заяву відомства агентство AFP. Опозиційний політик зараз перебуває під вартою у зв’язку зі звинуваченнями в корупції та підтримці забороненої країни Курдської робочої партії (КРП).

Сам мер Стамбула у закликав громадян вийти на протести після свого арешту. Він підкреслив, що це боротьба за майбутнє Туреччини та захист прав нації.