Китайські кораблі перешкодили Філіппінам доправити припаси рибалкам і військовим

Кораблі берегової охорони Китаю застосували водомети й перешкодили філіппінським суднам доставити пальне та продовольство до рибалок та віддаленого форпосту армії Філіппін у спірних водах Південнокитайського моря.

Про це повідомляє Manila Times, передає Укрінформ.

Інцидент стався вранці у неділю, коли три судна з філіппінськими учасниками акції «Різдвяний конвой», які мали намір передати військовим на віддаленому форпосту продукти харчування, засоби першої необхідності та новорічні подарунки, наблизилася до Другої мілини Томаса біля спірних островів архіпелагу Спратлі, що лежить у виключній економічній зоні Філіппін і на яку претендує Китай.

Філіппіни у 1999 році тут, за 200 км від західного філіппінського острова Палаван, навмисно посадили на мілину великий десантний корабель Sierra Madre, на якому створили військовий загін, щоб захиститися від загрози з боку Китаю. Виживання гарнізону повністю залежить від своєчасного постачання припасів, чому китайська сторона всіляко перешкоджає.

«Різдвяний конвой», до якого долучилися близько 100 цивільних активістів, організували група Atin Ito («Це наше») та кілька інших філіппінських патріотичних, екологічних і правозахисних громадських об’єднань, які протестують проти зазіхань Китаю на морські території Філіппін.

Два катери постачання та судно берегової охорони Філіппін із активістами на борту зазнали нападу кораблів берегової охорони Китаю із застосуванням водометів. При цьому один із катерів зазнав пошкодження двигуна, а інший катер зазнав зіткнення з китайським патрульним кораблем, який навмисно небезпечно наблизився до нього.

Внаслідок агресивних маневрів китайських військових філіппінські судна не змогли продовжувати рух до пункту призначення і вимушені були повернутись.

Напередодні, в суботу, подібний інцидент стався біля мілини Скарборо, за 220 км (119 морських миль) від Філіппін, навколо якої Маніла також сперечається з Пекіном.

Ця мілина багата на рибу і є традиційним місцем промислу філіппінських рибалок, які залишаються тут упродовж кількох днів і яких філіппінська влада забезпечує на період вилову пальним і провізією.

В даному випадку кораблі берегової охорони Китаю застосували водомети та гучномовці (акустичні пристрої великої дії) проти трьох кораблів Бюро рибальства та водних ресурсів Філіппін, які виконували місію передачі припасів понад 30 рибальським суднам у цьому районі, змусивши їх розвернутися ійвирушити у зворотному напрямі.

Маніла висловила протест Пекіна проти таких незаконних дій і вимогу негайно їх припинити.

Китайська сторона традиційно відкинула всі закиди і звинуватила філіппінські судна в провокативній поведінці та спробах «незаконного вторгнення на підконтрольні Китаю території»

Як повідомляв Укрінформ, берегова охорона Філіппін на початку грудня розмістила в Південнокитайському морі два своїх судна для спостереження за збільшенням кількості кораблів морської озброєної міліції Китаю на одному з рифів у філіппінській виключній економічній зоні.