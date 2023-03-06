Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни у Службі безпеки України та звільнив очільників регіональних управлінь у Запорізькій та Сумській областях.

Відповідні укази №№130-136 від 6 березня опубліковані на сайті глави держави.

Першим із них президент звільнив Олександра Якушева з посади заступника голови Служби безпеки України, а наступними – Олександра Провоторова з посади начальника Департаменту господарського забезпечення СБУ, Ігоря Носка з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ.

Також глава держави звільнив очільників управлінь СБУ у Запорізькій та Сумській областях – Бориса Безрукого та Едуарда Федорова відповідно.

Водночас Зеленський призначив на посаду голови управління СБУ на Сумщині Олега Красношапку, а на посаду начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ – Олега Храмова. // УНІАН