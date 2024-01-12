Зеленський та Сунак підписали в Києві договір про гарантії безпеки

Угоду укладено на десять років.

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали у п’ятницю, 12 січня, у Києві угоду про гарантії безпеки, яка діятиме до вступу України в НАТО.

Договір називається «Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії». Відповідно до неї Велика Британія надаватиме Україні «постійну та всебічну підтримку» протягом наступного десятиліття.

Угода офіційно закріплює підтримку, яку Велика Британія надавала та продовжуватиме надавати безпеці України, включаючи обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку та оборонно-промислове співробітництво.

Він також зобов’язує Велику Британію проводити консультації з Україною у випадку, якщо на неї знову нападе Росія, і надавати «швидку та постійну» допомогу для її оборони.

Також Ріші Сунак оголосив у п’ятницю про надання Україні військової допомоги на 2,5 млрд фунтів у 2024-2025 роках.

«Велика Британія сьогодні хоче оголосити про найбільший пакет оборонної допомоги Україні з початку війни у розмірі 2,5 млрд фунтів. Це означає більше безпеки, протитанкових засобів, ракет, сотні тисяч нових артилерійських снарядів, підготовка для тисяч українських військових», – сказав він на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції після підписання угоди.