Зеленський заявив про очищення держави від певних(?) осіб з паспортом РФ

Служба безпеки України зробила подання щодо цих людей.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що зроблено черговий крок з метою очищення України від тих, хто став на бік російського агресора.

“Сьогодні я підписав відповідні документи, щоб зробити черговий крок для захисту та очищення нашої держави від тих, хто на боці агресора”, – повідомив президент у вечірньому зверненні до українців.

Як зазначив глава держави, є подання від Служби безпеки України щодо осіб, у яких зафіксована наявність російського громадянства.

“Завтра ж буде зроблений іще один юридичний крок на виконання санкційних рішень РНБО. Ми працюємо для того, щоб синхронізувати наші санкційні рішення з юрисдикціями партнерів. Вороги вільного світу не мають права користуватися вільним світом заради своїх інтересів”, – наголосив глава держави. // УНІАН