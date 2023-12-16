Знахабніла від безкарності прокремлівська Угорщина погрожує Болгарії через транзит путінського газу
Угорщина погрожує накласти вето на вступ Болгарії до безпаспортної Шенгенської зони Європи, якщо вона не скасує податок на транзит російського газу.
Джерело: Reuters.
Посилаючись на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, міністерство повідомило, що Угорщина чітко дала зрозуміти Болгарії, що вона накладе вето на її вступ, якщо податок на основний маршрут імпорту газу в Угорщину залишиться в силі.
“Ми чітко дали зрозуміти болгарам, що якщо вони довго залишатимуть це на місці, якщо вони довго загрожуватимуть безпеці енергопостачання Угорщини, тоді ми накладемо вето на їхній вступ до Шенгенської зони”, – сказав Сіярто.
Він додав, що Угорщина зніме своє вето, як тільки податок на транзит буде скасовано.
У той час як країни Західної Європи доклали великих зусиль, щоб відмовитися від російського газу, Угорщина отримувала 4,5 мільярда кубометрів газу на рік з Росії за угодою, підписаною у 2021 році, в основному через Болгарію та Сербію. // БуквиTweet