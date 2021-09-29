5 советов, чтобы сэкономить на связи во время путешествия

Когда появляется желание посетить другую страну, многие стараются долго выбирать билеты, искать подходящий отель, продумывать маршрут. Но мало кто задумывается над необходимостью изучить предложения операторов в роуминге. А ведь именно на мобильной связи можно хорошо сэкономить.

Тарифы роуминга и их стоимость у оператора

У разных операторов интернет роуминг может отличаться не только ценой, но также и возможностями. Поэтому рекомендуется заранее узнать, сколько вы будете платить при совершении звонков с другой страны. Поискать такую информацию можно на сайте оператора. На это уйдет от силы 10 минут, но зато вы получите много преимуществ. Некоторые операторы предлагают своим клиентам специальные условия. К примеру, у Киевстара есть пакет «Идеальный роуминг» с возможностью безлимитно пользоваться популярными приложениями, похожие пакеты есть и у других операторов.

Изучайте каждую мелочь

В роуминге можно дополнительно оплачивать любой лишний мегабайт информации. Поэтому стоит заранее убрать активность тех приложений, которые слишком сильно съедают трафик. Также стоит:

отключить в браузере загрузку изображений;

пользоваться только мобильными версиями всех сайтов;

скрыть в электронной почте отображение картинок и подписей;

отключить автоматическую загрузку файлов в мессенджерах.

Не забудьте про фоновую работу приложений. Она также может съедать немало трафика.

Важную информацию лучше сохранить

Перед любым путешествием рекомендуется заранее сохранить оффлайн карты города, куда вы направляетесь. Также нелишним будет обновить все приложения. Чтобы не скучать в дороге, можно скачать песни любимой группы, интересные подкасты, аудиокниги и фильмы.

Пользуйтесь свободным Wi-Fi

Отели, торговые центры и рестораны часто предлагают клиентам возможность пользоваться бесплатным Wi-Fi. Во многих странах подключиться к интернету можно в аэропортах и на центральных площадях. Не стоит бояться регистрационных форм, которые часто появляются, если пытаешься подключиться к Wi-Fi на улице крупных городов. Обычно здесь спрашивают некоторые паспортные данные, но не более того. В McDonald’s сеть бывает слишком переполненной, поэтому связь оказывается плохой. Но ее хватит для загрузки гугл-карт.

Не забывайте про мессенджеры

Многие современные мессенджеры предлагают отдельные услуги для роуминга. Их вполне хватает для того, чтобы оставаться на связи с родными.