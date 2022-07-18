8 аргументов, чтобы начать учить английский с помощью YouTube

Сразу уточним: “начать учить” — это не значит, что вы начинаете с 0. Новичкам смотреть ролики на английском языке эксперты подготовительного центра University of Cambridge English Examinations в Україні, не советуют: ничего не поймут, ничему не научатся. Но если уже есть хотя бы уровень В1, стоит подключить YouTube как один из инструментов.

Живая речь

Если вы занимаетесь по обучающим аудио и видео, вы наверняка заметили что дикторы специально говорят четко, медленно и по делу. Никаких заминок, сленга, шуток и тд. А именно это и составляет суть языка!

По сути, большинство студентов учат сухой академический язык. И когда они попадают в среду нейтивов, с ужасом осознают, что не понимают их.

Чтобы избежать подобных ситуаций, важно не только учиться по академическим аудио и видео, но и погружаться в естественную речь носителей и YouTube отлично подходит для этого. Самым же продуктивным вариантом, по мнению специалистов центра, остаются курсы английского языка онлайн где можно интерактивно заниматься с опытными педагогами по современным методикам.

Разнообразие выбора

По данным на 2019 год, каждую минуту на YouTube загружались около 500 часов видео контента (сейчас наверняка еще больше). В 2021 году посещаемость видеохостинга достигла 2 миллиардов человек с более чем 100 стран.

О чем это говорит?

Перед пользователем открываются буквально безграничные возможности. Можно обучаться чему угодно, развлекаться и знакомиться с абсолютно разными людьми, темами, лайфхаками и тд. Каждый найдет то, что ему по душе.

Дополнительная мотивация

Этот пункт выплывает из предыдущего. Когда учебники и приложения для изучения английского надоели, смело открывайте YouTube, находите любимых блогеров и учите английский с удовольствием. Так, вы не будете сбавлять темпы в развитии, а также сможете попутно узнавать что-то новенькое или просто поднимать себе настроение.

Можно учить по темам

Возвращаясь к аспекту обучения языку, вы можете смотреть ролики, которые соответствуют изучаемой теме.

Допустим, вы проходите тему “Одежда”. Включайте видео обзоры модных тенденций в одежде и слушайте массу тематических слов — от названий частей гардероба до их фасонов, цветов и материалов изделий.

Здесь понадобится немного смекалки и креатива, но подобный трюк можно провернуть буквально с любой темой.

Знакомство с разными культурами и странами

Помните сколько людей и со скольки стран пользуются YouTube? Конечно, не все ведут блоги и не каждый вас заинтересует. Но вы точно сможете найти интересных американцев, британцев, японцев или арабов.

Да, японцы и арабы также могут вести блоги на английском, ведь это мультинациональный язык. Из их видео вы сможете узнавать больше о традициях разных народов, их повседневной жизни, культуре. Если планируете переезд или путешествие, такая информация будет особенно полезной.

Проще, чем фильмы

Это факт, что многие фильмы сложно понимать на слух. Такая задача бывает не по зубам даже для уровня В2. К тому же, полнометражный фильм идет 1,5-2 часа, а стандартная серия сериала длится 40-50 минут. Это долго, не у всех есть возможность каждый день тратить время на их просмотр.

Какой выход? Правильно, легкие и короткие ролики на YouTube.

Вы сможете лучше понять, о чем речь, а также точно найдете 15-20 минут на просмотр видео любимого блогера.

Есть субтитры

На многих популярных роликах есть субтитры. Специалисты центра советуют использовать именно английские, чтобы не отвлекаться на перевод. В случае, если столкнулись с незнакомым словом, лучше откройте англоязычный словарь и прочтите его значение.

Комплексное развитие нескольких навыков

И самый главный аргумент, который возможен благодаря выше упомянутым. При правильной работе с видео можно добиться улучшений по всем основным навыкам.