Апостиль в Україні подорожчає у 12 разів

Апостиль в Україні подорожає у 12 разів із травня 2025 року. Про це повідомляє нотаріальний портал www.notaries.in.ua.

Міністерство юстиції України видало наказ від 2 квітня 2025 року № 931/5, яким передбачено підвищення плати за послуги з проставлення апостиля.

Відповідно до нового порядку розрахунку, вартість послуг складатиме:

для фізичних осіб — 610 грн (що дорівнює 0,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

для юридичних осіб — 1060 грн (0,35 прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Нові тарифи почнуть застосовуватися з 3 травня 2025 року на основі розміру прожиткового мінімуму, встановленого Законом України від 19 листопада 2024 року № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік».

Міністерство юстиції рекомендує враховувати ці зміни під час підготовки документів та заздалегідь планувати подання заяв для проставлення апостиля.

Подорожчання пов‘язано з тим, що плата за апостиль не змінювалася з 2003 року і становила 51 грн., що є необгрунтовано низькою ціною.

Це рішення є частиною ширшої тенденції до перегляду вартості державних послуг. Наприклад, з 1 січня 2025 року вже зросли ціни на оформлення ID-карток, закордонних паспортів та посвідок на проживання. Зокрема, вартість бланка закордонного паспорта зросла з 606 грн до 690 грн, а ID-картки — з 378 грн до 432 грн.

Що таке апостиль і для чого він потрібен?

Апостиль — це спеціальний штамп, який ставиться на офіційні документи, видані в одній державі, щоб вони визнавались в іншій. Його мета — спростити процес міжнародного обігу документів шляхом підтвердження їхньої автентичності. Замість традиційної легалізації, яка потребує кількох етапів, апостиль — це однокрокова процедура, яка значно економить час та зусилля громадян.

Україна приєдналася до Гаазької конвенції 1961 року, яка регламентує порядок застосування апостиля. Завдяки цьому документи, засвідчені апостилем, можна без додаткового підтвердження використовувати в понад 120 країнах, зокрема в країнах ЄС, США, Канаді, Австралії та багатьох інших.

Які документи підлягають апостилюванню?

Апостиль ставиться на:

свідоцтва про народження, шлюб, смерть;

документи про освіту (атестати, дипломи, сертифікати);

рішення судів;

документи, видані нотаріусами (довіреності, заяви тощо);

інші документи державного зразка.

Як оформити апостиль в Україні?

Оформити апостиль можна через: