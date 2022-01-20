Арестович загремел в «Миротворец» как «профессиональный провокатор».
Алексей Арестович попал в базу «Миротворец» после того, как заявил о своем увольнении из Офиса президента.
Об этом свидетельствует заметка на ресурсе.
На сайте указаны дата и место рождения советника по информационной политике ТКГ и скриншоты переписок Арестовича в соцсетях, где он грубо отвечал комментаторам и резко высказывался о ВСУ.
Арестовича определили как «профессионального провокатора».
Внештатный советник главы ОП внесен в базу за: участие в актах гуманитарной агрессии против Украины; сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации ВСУ; дискредитацию госорганов власти и управления.
Также «Миротворец» вспомнил Арестовичу его встречу с российским неонацистом Александром Дугиным в 2005 году. После того у блогера, мол, изменилось политическое направление и он начал говорить об обороне Крыма.
«Увольнение» Арестовича: что известно
17 января Арестович заявил, что уволился с должности внештатного советника руководителя Офиса президента и советника украинской делегации в ТКГ по Донбассу.
При этом он подчеркнул, что «информация пока неофициальная».
Позже блогер уточнил, что уволиться из ОП его побудила «слабость» украинской власти после событий со «встречей» Петра Порошенко в «Жулянах».
Вместе с тем на Банковой об увольнении Арестовича узнали из СМИ. Формально блогер остается внештатным советником, никаких документов он не подписывал.
Алексей Арестович с марта 2021 года, когда пришел в ТКГ, неоднократно попадал в скандалы. Но на Банковой не видели в этом никаких проблем. Так, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что тот «сознательно идет на провокации», и «тяжело отрабатывает свой хлеб в ТКГ».
В соцсети бывший блогер часто не следит за словами и нецензурно выражается относительно своих оппонентов.
Так, Арестович послал пользователя, когда его попросили перейти на украинский. В сентябре 2021 года также стало известно, что советник главы ОП заявил об «АТО-курорте» на Донбассе, ответственности не понес.
Тогда же блогер предложил переименовать Украину сперва на «Русь-Украину», а затем на «Объединенные земли Украины».
Что известно об Арестовиче
28 октября Леонид Кравчук одобрил кандидатуру Алексея Арестовича на должность советника делегации по информационной политике с полномочиями «единого голоса» по информированию СМИ, международных партнеров и украинцев.
Арестовичу – 45 лет. Родился он в Грузии, учился в киевской школе, затем поступил на биофак КНУ имени Тараса Шевченко, позже – в Одесский институт сухопутных войск. Изучал психологию в российской школе «Человек среди людей» и теологию в Киевском институте святого Фомы Аквинского.
С 1999 по 2005 годы работал в ГУ разведки под руководством Игоря Смешко.
Работал актером в Киевском театре-студии «Черный квадрат». Снялся в эпизодических ролях в украинских и российских фильмах.
Проводит психологические семинары и тренинги. // УНИАНTweet