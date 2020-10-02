Стинг не приедет в Украину

Октябрь 2020 года должен был начаться громко и масштабно, ведь в это время вся Украина ждала приезда звезды мирового масштаба — Стинга. Не смотря на высокую цену за билеты, их раскупали быстро. Ведь услышать вживую исполнение живой легенды — для многих событие, которое стоит любых денег.

Опять о наболевшем

Но март этого года решил внести в жизнь нашей страны свои коррективы. К сожалению, не в лучшую сторону. С введением карантинных мер, многие сферы остановились. Концертная индустрия пострадала первой и в 100-процентном эквиваленте. Организаторы концертов, шоу, выставок, форумов, фестивалей, как и весь мир в целом, столкнулись с подобным впервые. Поэтому судорожно пытались как-то спасти ситуацию. Они пытались переносить события, возвращать деньги за отмененные мероприятия. Сфера досуга начала напоминать тонущий Титаник.

Как бы мы этому ни противились и не надеялись на лучшее, но концерт во Дворце Спорта Стинга спасти не удалось. Он отменен. Как и весь мировой тур звезды.

Остается надеяться, что великий певец, актер, продюсер Стинг все же навестит Украину с концертом. Билеты можно будет приобрести здесь.

О Стинге вне сцены

Стинг — известный филантроп. Он часто выступает на благотворительных концертах, призванных помочь нуждающимся. Стинг выступал во время легендарного Live AID 1985 года. Тогда концерт проходил в прямом эфире на двух стадионах в Лондоне и Филадельфии с продолжительностью в 16 часов. Выступления звезд мирового масштаба транслировалось в 150 стран, его увидели два миллиарда людей. Цель концерта — преодолеть бедность в Эфиопии. Организаторы надеялись собрать один миллион фунтов, но им удалось превзойти планы в 150 раз.

За этим следовали участие в Live 8 (борьба с бедностью в ЮАР) и использование его композиции в специальном благотворительном альбоме, выручка из которых пошла на помощь жертвам природных катаклизмов в Японии.

Также Стинг совместно со своей женой актрисой Труди Стайлер организовали собственный фонд защиты тропических лесов.

Дети Стинга точно не будут носить статус “детей богатеньких родителей”. Певец все свои миллионное состояние завещает на благотворительность. Такое решение он аргументировал тем, что желает, чтоб его дети были личностями и смогли достичь собственного успеха, а не просто быть золотой молодежью, прожигающей жизнь.

Стинг — кроме всего винодел и производитель собственной марки оливкового масла. В своем многогектарном поместье он самостоятельно выращивает полностью экологические овощи и фрукты. К тому же ферма полностью построена из эко материалов, которые не вредят окружающей среде.