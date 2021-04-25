Чергове «покращення» не за горами: в Україні зростуть тарифи на газ та гарячу воду

З 1 травня в Україні вводяться річні тарифи на газ для населення. У зв’язку з цим очікується збільшення вартості комунальних послуг, перш за все опалення й гарячої води.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

«Тарифи на опалення й гаряче водопостачання будуть підвищуватися, оскільки вони не корегувалися у 2020 році, незважаючи на подорожчання газу й зростання витрат на оплату праці», — йдеться в довідці регулятора.

Крім опалення та гарячої води, можна очікувати підвищення тарифів на інші житлово-комунальні послуги.

За даними регулятора, збільшення заробітних плат у сфері ЖКГ та інших виробничих витрат призведе до подальшого подорожчання окремих комунальних послуг.

За прогнозами НБУ, цього літа ціна на газ буде вдвічі перевищувати цінові мінімуми попереднього літа. Але за підсумками 2021 року ціни на блакитне паливо будуть близькі до торішніх через поступове зниження на європейських хабах, а також завдяки посиленню внутрішньої конкуренції. // Ірина АЛЕКСЄЄВА, «ФАКТИ»