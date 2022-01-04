Что делает VPN и почему этот сервис становится все популярней

VPN — это то, что в последнее время становится все более популярным у пользователей сети Интернет. VPN используется по-разному, поэтому есть разные причины, по которым пользователи используют такие сервисы. Для некоторых очень важна безопасность, в то время как других больше интересует простая разблокировка геоблокированного контента. Специалисты сервиса ALT VPN https://altvpn.com/ru/, рассказывают зачем пользователи сети покупают возможность использовать ВПН.

Независимо от цели, при выборе VPN важно помнить о некоторых вещах. Самое главное — это скорость и безопасность. В этой статье мы объясним использование VPN и немного углубимся в самые лучшие сервисы.

1. Безопасность

К сожалению, все больше и больше людей подвергаются атакам хакеров в Интернете. Это может произойти в вашем собственном доме, но чаще встречается при использовании общедоступных сетей и точек доступа. Хакеры крадут такую ​​информацию, как пароли, информацию о картах и ​​конфиденциальную информацию, чтобы шантажировать владельцев. Конечно, все хотят избежать этого, и тут VPN может помочь быть в безопасности.

VPN позволяет вашему трафику проходить через туннель, который шифрует контент, а соединение идет только между вашим устройством и сервером, к которому вы подключены. Лучшие VPN-сервисы вообще не сохраняют данные, поэтому ваши данные могут пройти через этот сервер практически не оставляя следов. В дополнение к этому также распространена функция аварийного отключения. Это означает, что если вы потеряете соединение с вашим VPN шлюзом, ваш IP-адрес не будет отображаться даже временно.

2. Доступ к геоблокированному контенту и экономия денег при покупках в Интернете

Сервис VPN предлагает серверы в нескольких странах, к которым можно подключиться. У всех лучших сервисов много хороших серверов в крупнейших странах, но некоторые предлагают более широкий спектр.

Вы действительно можете сэкономить деньги с помощью VPN, делая покупки в Интернете. Многие сайты имеют разные цены в разных странах, и это можно использовать. Особенно если вы путешествуете, часто есть большой выбор как рейсов, так и отелей.

3. Цензура в таких странах как Китай и Россия

В некоторых странах действуют очень строгие правила в отношении типа контента, который должен быть доступен населению. Например, в Китае запрещены социальные сети. Если вы загрузите VPN перед поездкой в ​​такую ​​страну, вы можете легко выбрать сервер, например, в Германии. Это дает возможность свободно пользоваться интернетом, как если бы вы были там.

Источники новостей также могут подвергаться цензуре. Страны, в которых это применимо, как вы, возможно, уже поняли, часто являются диктатурами. Обратите внимание, что в некоторых странах, например, по религиозным причинам, нет бесплатного Интернета. Например, вы не можете смотреть YouTube в Турции или использовать WhatsApp в Иране. Однако с VPN у вас никогда не возникнет проблем с цензурой. Обратите внимание, что рекомендуется загрузить его перед поездкой, поскольку страницы для загрузки VPN-клиента обычно также подвергаются цензуре.

Кроме того пользователи из таких стран как Россия и Китай, где блокируются множество сайтов и сервисов, могут получить доступ к таким ресурсам через ВПН.

5. Будьте анонимны в сети

Помимо цензуры, есть также ряд стран, которые очень заняты мониторингом населения и всех, кто посещает страну. Это стало основной темой, например, в России где запрещено ругать власть и выражать какой-либо протест, за жителями которой очень часто наблюдают спецслужбы.

Это одна из основных причин, почему VPN стал таким популярным в последние годы. Когда вы шифруете свои данные, вы можете просматривать веб-страницы, не беспокоясь о том, контролируют вас или нет. Помимо всего прочего, реклама на заказ — это то, что многие люди находят очень неприятным. Этого можно избежать при использовании VPN. Обратите внимание, что вы должны не забыть вручную удалить файлы cookie после этого, поскольку вы зависите от них в использовании нескольких страниц. Другой вариант — использовать безопасный браузер.

Со всеми услугами VPN скорость вашего Интернета немного снизится, поскольку трафик должен проходить через внешний сервер, который шифрует данные, прежде чем они попадут в Интернет. Но с хорошим сервисом с хорошими каналами и оборудованием эту разницу можно не ощутить, можно спокойно просматривать страницы, играть в игры или смотреть фильмы.

Поскольку существует ряд бесплатных VPN-сервисов, легко соблазниться выбрать один из них. Однако этого может быть недостаточно по нескольким причинам. Во-первых, серверов часто мало, и они медленные, поэтому редко удается нормально просматривать страницы и транслировать фильмы в качестве HD. К сожалению, если нужно найти бесплатного провайдера с хорошей скоростью, для большинства услуг также существует ограничение данных. Это означает, что вы можете использовать только определенный объем данных за ограниченное время.

Помимо низкой скорости и производительности, несколько поставщиков бесплатных VPN также продают информацию о своих пользователях третьим лицам. Хотя это противоречит тому, почему вы хотите использовать VPN с самого начала, именно так эти провайдеры выживают в финансовом отношении. Также часто бывает, что бесплатные услуги бесплатны только в течение короткого периода, прежде чем вам все равно придется начинать платить.

Резюме

Есть несколько веских причин, по которым пользователю постоянно необходимо использовать VPN. Во-первых, VPN обеспечивает безопасность и анонимность при просмотре веб-страниц. Это означает, что не нужно беспокоиться о своей конфиденциальной информации. Помимо безопасности, вы также получаете другие преимущества, такие как возможность сэкономить при совершении покупок в Интернете и возможность доступа к геоблокированному контенту.

Сегодня есть сотни различных VPN-сервисов на выбор. С учетом сказанного, существует не так много услуг, которые соответствуют желаемому вами стандарту.