«Инклюзия» — один из тех терминов, от которых веет западной толерантностью. Он звучит все чаще относительно образованных учреждений. Что представляет собой «инклюзивное обучение в школе»?

Специалисты компании Elizlabs рассказывают об этом.

Проблема обучения детей-инвалидов была закрыта долгое время, но наступил тот период развития общества, когда ее уже невозможно игнорировать. Наш социум развивается, эволюционирует, наравне с образовательной системой, которая совершенствуется ежегодно. У детей с особенностями развития существуют свои адаптивные образовательные программы, которые помогают компенсировать те или иные нарушения здоровья. Обучаясь в специальных школах или интернатах, они получают необходимый уход, специалисты дают знания в доступных и понятных формах.

Однако барьер между нормотипичными детьми и детьми с ОВЗ существует перманентно. Это связано с тем, что дети-инвалиды, обучающиеся отдельно, не умеют комуницировать с окружающим миром. Обучение, ограниченное адаптивными образовательными программами, выпускает из стен специальных образовательных учреждениях людей совершенно не приспособленных жить в социуме, продуктивно взаимодействовать с ним, ровно как и социум, не готов принять таких людей.

Именно поэтому так необходима практика инклюзивного образования, заключающаяся в том, что дети-инвалиды обучаются в классах со здоровыми сверстниками и наравне с ними.

Осуществимо ли это в реалиях? Вопрос сложный и неоднозначный. Поняв, что данный вид обучения обязателен для того, чтобы в дальнейшем дети-инвалиды могли быть приняты обществом, необходимо подумать о его реализации. На этом этапе возникает определенное количество проблем.

Во-первых – отсутствие подготовленных кадров. Зачастую, помимо педагога, прошедшего переподготовку и обладающего компетенциями для обучения детей с ОВЗ, необходим еще и тьютор, для сопровождения данного ребенка. Как правило, образовательные учреждения не в состоянии финансировать дополнительное кадровое обеспечение, как и переподготовку.

Во-вторых, специальное оборудование, необходимое для комфортного обучения ребенка-инвалида также не всегда имеет возможность появиться в образовательной школе.

В-третьих, то, что никак не связано с материально-техническим обеспечением, но что является важной составляющей образовательного процесса – предвзятое отношение одноклассников и их родителей. Как правило, ребенок развивается без каких-либо предрассудков, однако их вполне успешно навязывает семья. Многим родителям может показаться, что появление ребенка-инвалида в классе сказывается на качестве обучения, так как преподаватель уделяет внимание особому ребенку, забывая об остальных. Во многих семьях зарождается мнение, что общение с таким ребёнком влияет на их чадо не самым благоприятным образом. Этот настрой, это предвзятое негативное отношение может передаться и детям, что в дальнейшем, несомненно, скажется на микроклимате класса.

Таким образом, инклюзивное образование – это прекрасная сказка о равенстве, разбивающаяся о суровые преграды действительности. Но новая реальность уже стоит на пороге и требует от нашего общества решительных перемен, а значит они будут достигнуты, пусть и не сразу.

Фото: Товари для НУШ — ElizLab