Что такое лапароскопическая адреналэктомия и когда и где ее применяют

Адреналэктомия – это операция по удалению надпочечника или его части, которая поражена опухолью. Хирургический метод является единственным эффективным способом избавления от злокачественных и доброкачественных новообразований. Он позволяет удалить опухоли, вызывающие такие опасные состояния, как гипертензия, эндокринные нарушения и т. д. Выбор метода операции остается за врачами, которые оценивают состояние пациента и учитывают особенности патологии. Современным способом является лапароскопия, не требующая большого разреза тканей и имеющая меньший период реабилитации. О том, что это за процедура, рассказывают специалисты «Клиники Биляка».

Преимущества лапароскопического метода

Операция по удалению надпочечников через проколы проходит безопаснее, чем по открытой методике. Наблюдается меньшая кровопотеря, снижено количество постоперационных осложнений, пациент в стационаре находится всего несколько дней. К другим достоинствам метода относят:

отсутствуют сильные послеоперационные боли;

послеоперационные рубцы незаметны;

отсутствует строгий постельный режим;

пациент быстрее восстанавливается и улучшается его самочувствие.

Современная оптика позволяет выполнять аккуратные точные действия. Лапароскопия используется и в качестве диагностики. Через прокол в области пупка можно диагностировать, а при необходимости и сразу же оперировать другие патологии на органах брюшной полости. При помощи лапароскопа у хирурга гораздо лучший и удобный обзор органов.

Показания и противопоказания к операции

Сразу отметим при каких состояниях пациента лапароскопический метод запрещен. Это кома, сепсис, другие тяжелые патологии, а также:

ожирение (может не являться серьезным противопоказанием);

нарушение свертываемости крови;

беременность на поздних сроках;

инфицирование передней брюшной стенки.

Лапароскопическую адреналэктомию не проводят, если доказано, что у пациента рак надпочечника с ростом в другие ткани или органы. Открытая операция понадобится также при наличии злокачественной феохромоцитомы. К относительным противопоказаниям относится увеличенный размер опухоли надпочечника.

Показания к операции методом лапароскопии:

односторонняя гиперплазия коры надпочечника;

болезнь Кушинга, вызванная аденомой коры надпочечника;

обнаруженные опухоли более 5 см;

четко локализованная феохромоцитома до 6 см в диаметре;

патологическое образование надпочечника с прогрессирующим ростом или с другими проявлениями опухоли;

болезнь Конна с усиленной продукцией альдостерона;

адреногенитальный синдром.

Удаление органа, выполняющего метаболическую, эндокринную и другие жизненно важные функции – это ответственный шаг, который требует оценки всех рисков и тщательного взвешивания каждого фактора. Каждый случай рассматривается строго индивидуально.

Риск удаления надпочечников и реабилитация

Лапароскопический метод щадящий, пациент может быть готов к выписке уже через 2–3 суток, но все зависит от индивидуальных особенностей и объема операции. После хирургического вмешательства в первый день возможны: дискомфорт в области живота, ощущение тяжести, а также боли поэтому назначают обезболивающие и противовоспалительные препараты. Пациенту можно не находиться в постели постоянно, только пока действует наркоз. Врач прописывает специальную диету на последующий месяц.

Осложнения, которые могут возникнуть:

появление кровотечения из отверстий, сделанных во время операции;

травмирование расположенных рядом органов;

острая надпочечная недостаточность;

непроходимость кишечника;

воспаление брюшины;

тромбоз вен нижних конечностей.

Такие последствия возможны, если пациент слишком поздно обратился за помощью, при быстром росте новообразования, недочетах при проведении лапароскопии. Одностороннее удаление органа не вызывает серьезных нарушений, так как второй надпочечник берет на себя все функции. Врач назначит заместительную гормональную терапию и пропишет прием необходимых препаратов. Прогноз неблагоприятный только в случае удаления надпочечника, пораженного злокачественной опухолью на поздней стадии.