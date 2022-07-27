Чим загрожує протокол по ст.130 КУпАП та чи можна його скасувати

Правила водіння у стані алкогольного сп’яніння в Україні стають дедалі суворішими. Водіям загрожують великі штрафи та, у багатьох випадках, заборона водіння. Незважаючи на те, що дедалі менше людей вирішують їздити випивши, поліція щороку заарештовує більше 100 тис п’яних водіїв. Навіть під час повномасштабної війни з Росією, з лютого по квітень було затримано близько 6 тис. водіїв у стані сп’яніння.

Водії, упіймані в стані алкогольного сп’яніння за кермом, швидко дізнаються, наскільки серйозні санкції за скоєне ними правопорушення. Високі штрафи не такі страшні, як встановлена ​​мінімальна річна заборона на водіння. Навіть побіжний пошук в Інтернеті дозволяє припустити, що скасування протоколу за статтею 130 КУпАП у справі може стати порятунком. Переважна більшість водіїв (більш-менш усвідомлено) не користуються послугами адвоката, тому про можливість умовного припинення провадження у справі запитують у співробітника поліції, найчастіше на допиті, зазначають юристи, які представляють адвокатське бюро у Києві.

Статистика показує, що підозрюваних, які діють без адвоката, дуже часто вмовляють поліцейські. Сміливіші намагаються щось зробити в суді, де вони, без допомоги професійного юриста, натикаються на ще більшу стіну.

Чим загрожує протокол по ст.130 КУпАП?

Ця стаття поширюється на всі злочини, пов’язані з водінням у стані алкогольного сп’яніння, під дією наркотичних та інших засобів. Той, хто чинить таке діяння, повинен враховувати адміністративну та кримінальну відповідальність.

Особи, раніше засуджені згідно із законом за керування у нетверезому вигляді, повинні враховувати позбавлення прав водія на строк до 10 років, а то й на кілька років позбавлення волі.

Багато людей часто запитують, яка межа алкоголю в організмі допустима при водінні. Як виявилося, це дуже мало, всього 0,2 ‰ спирту.

Будь-який водій, затриманий для контролю за вмістом алкоголю в крові, повинен враховувати, що у разі перевищення цього порогу це вважатиметься правопорушенням. Все в такому випадку залежить від концентрації алкоголю в крові, яку легко перевірити алкотестером.

Стан, який кваліфікується як правопорушення, становить перевищення норми від 0,2 проміле. Юристи радять ніколи не відмовлятися від огляду та тесту сертифікованим алкотестером, оскільки відмова від тесту може бути прирівняна до позитивного тесту на алкоголь. Якщо вас не влаштовує результат тесту, потрібно пройти медогляд протягом 2 годин.

Під час судового розгляду щодо водія, затриманого за керування у нетверезому стані, найбільш важливим доказом часто є результат перевірки алкотестером. Проте чи може водій оскаржити ці докази та уникнути відповідальності? Відповідь позитивна. Будь-які відхилення, що виникають під час тесту, можуть бути підставою для сумнівів у його результатах, зазначають юристи “Адвокатського бюро Дмитра Александрова”. Тому важливо, щоб водій знав свої права, адже навіть незначні порушення патрульними поліцейськими можуть стати вагомим приводом для заперечення результату огляду, а тим самим – спростування основних доказів у справі щодо обвинуваченого.

У судовому засіданні за допомогою адвоката водій може надати власні доводи, які допоможуть переконати суд у тому, що результат тесту неправомірний.

Відновлення прав

На п’яного водія чекає довгий список неприємностей. Перший наслідок – це, звичайно ж, позбавлення прав водія. Однак для їх відновлення необхідне проведення спеціальних медичних обстежень та перескладання іспитів.

Відновити втрачене посвідчення водія непросто. Одним із заходів, які мають бути виконані, є обов’язкові медичні огляди. Їхня мета – визначити, чи дозволяє стан здоров’я даного водія керувати автотранспортним засобом. З практичного погляду такий огляд не відрізняється від тих, які виконують майбутні водії.

Крім медичних оглядів, водій, який втратив права водія за водіння в стані алкогольного сп’яніння, також повинен пройти психологічний огляд та підтвердити навички водіння.

Медичні огляди водіїв, у яких були затримані посвідчення водія за водіння в стані алкогольного сп’яніння, покликані перевірити стан організму водія

Тести з оцінки рівня психічної підготовленості водіїв проводить психолог. У ході дослідження перевіряється:

знання та знання правил дорожнього руху,

навички водіння,

мотивація та встановлення, тобто. перевірка намірів водія (чи агресивний він, чи гарантує безпеку),

схильність до керування автомобілем.

Крім того, у випадку з водіями, у яких за водіння у нетверезому вигляді були вилучені права водія, завдання психолога полягає в тому, щоб з’ясувати, чи не є алкоголь для нього серйозною життєвою проблемою.