Дезинформация в Facebook привлекает больше внимания, чем реальные новости

Новое рецензируемое исследование, проведенное исследователями из Нью-Йоркского университета и Университета Гренобль-Альп во Франции, показывает, что дезинформация получает в Facebook в шесть раз больше просмотров, чем реальные новости.

Об этом сообщает сообщает The Washington Post.

В ходе исследования были изучены сообщения со страниц Facebook более чем 2500 новостных издателей в период с августа 2020 года по январь 2021 года. Исследователи обнаружили, что страницы, которые публикуют больше дезинформации, регулярно получают больше лайков, репостов и комментариев. Эта возросшая вовлеченность наблюдалась во всем политическом спектре, но исследование показало, что «издатели «правого толка» имеют гораздо более высокую склонность делиться вводящей в заблуждение информацией, чем издатели других политических категорий».

Исследователи поделятся полными результатами своего исследования в рамках конференции по измерениям в Интернете 2021 года, которая состоится в ноябре. Представитель Facebook заявил, что в исследовании рассматривается только вовлеченность, а не «охват» — это термин, который компания использует для описания того, сколько людей видят контент на Facebook, независимо от того, взаимодействуют ли они с ним.

Однако Facebook не предоставляет исследователям данные об охвате. Вместо этого они и другие, кто хочет понять и количественно оценить проблему дезинформации платформы социальных сетей, в том числе эти исследователи, часто обращаются к инструменту под названием CrowdTangle, который принадлежит Facebook.

Однако, в августе Facebook перекрыл этой группе исследователей доступ к таким данным (а также к библиотеке политической рекламы на платформе). Facebook заявила, что продолжение предоставления сторонним исследователям доступа к данным может нарушить соглашение с Федеральной торговой комиссией, которое она заключила после скандала с Cambridge Analytica — претензия, которую FTC назвала «неточной».

CrowdTangle — это инструмент, который технический обозреватель New York Times Кевин Руз использовал для составления регулярных списков публикаций, пользующихся наибольшим интересом в Facebook — практика, которая, как сообщается, раздражала топ-сотрудников внутри компании, потому что в списках регулярно преобладали страницы правого толка, в постах которых много дезинформации.

Стремясь опровергнуть утверждения о том, что дезинформация является проблемой для Facebook, компания выпустила в августе «отчет о прозрачности», в котором были представлены наиболее просматриваемые сообщения на платформе за второй квартал года, с апреля по июнь. Однако всего через несколько дней The New York Times сообщила, что Facebook сначала отказался от планов по выпуску отчета за первый квартал, потому что наиболее просматриваемым постом в период с января по март была статья, которая ошибочно связала вакцину от коронавируса со смертью врача из Флориды. Этот пост использовали многие «правые» страницы, чтобы посеять сомнения в эффективности вакцин.

internetua.com по материалам: The Verge