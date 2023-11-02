Для чого потрібні судові експертизи під час війни

Сьогодні нагальним є питання визначення розміру шкоди та збитків, завданих українцям внаслідок збройної російської агресії. Для цього проводяться судові експертизи в різних напрямках. Що це таке, та хто їх може проводити, розповідають фахівці юридичної консалтингової компанії «Де-Юре».

Що таке судова експертиза та хто її проводить

Судова експертиза – це дослідження обставин справи, яке проводиться за дорученням суду, слідчого органу, прокуратури, органу досудового розслідування або іншого органу, уповноваженого законом. Проводить таку експертизу судовий експерт.

Відповідно до Закону України “Про судову експертизу”, судові експертизи можуть проводитися:

Державними спеціалізованими установами, які мають у своєму штаті судових експертів;

Судовими експертами, які не є працівниками державних спеціалізованих установ;

Іноземними судовими експертами.

Судові експерти, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, – це особи, які мають відповідну освіту та досвід і пройшли атестацію на право проведення судових експертиз. Атестація на право проведення судових експертиз проводиться Міністерством юстиції України.

Для того, щоб мати право проводити судові експертизи, особа повинна відповідати таким вимогам:

мати вищу освіту за відповідною спеціальністю;

мати стаж роботи за спеціальністю не менше п’яти років;

пройти атестацію на право проведення судових експертиз.

Під час проведення судової експертизи експерт повинен бути неупередженим і незалежним. Він не повинен мати особистого інтересу у результатах експертизи.

Для чого потрібна судова експертиза

У військових конфліктах судові експертизи проводяться з метою встановлення обставин воєнних злочинів, інших злочинів проти людяності та міжнародного гуманітарного права.

Експертизи можуть проводитися як національними, так і міжнародними судовими органами. Національні судові органи проводять експертизи за дорученням слідчих органів або судів. Міжнародні судові органи, такі як Міжнародний кримінальний суд (МКС), також можуть призначати експертизи.

Експертизи у військових конфліктах можуть бути дуже складними. Це пов’язано з тим, що в таких конфліктах часто буває важко зібрати докази. Докази можуть бути пошкоджені або знищені внаслідок бойових дій.

Незважаючи на ці складнощі, судові експертизи відіграють важливу роль у розслідуванні воєнних злочинів. Вони допомагають встановити правду про те, що сталося, і притягнути винних до відповідальності і допомогти у відшкодуванні збитків.

Загалом, судова експертиза потрібна для того, щоб:

Встановити обставини справи, які неможливо встановити іншими способами. Наприклад, судова експертиза може бути призначена для встановлення причини смерті, механізму настання події, справжності документа, ідентифікації особи тощо.

Виявити та зібрати докази, необхідні для правильного вирішення справи.

Переконатися в об’єктивності та неупередженості доказів.

Судові експертизи проводяться спеціалістами, які мають відповідну освіту та досвід. Експертиза проводиться за правилами, встановленими законом.

Основні види судових експертиз, включаючи ті які можуть проводитися під час військових конфліктів такі: