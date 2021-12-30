Эстония готова предоставить Украине ракеты Javelin и гаубицы

Кроме отправки вооружения и боеприпасов, Эстония также планирует увеличить так называемую мягкую помощь Украине.

Министерство обороны Эстонии намерено предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы.

Впрочем, для окончательного решения необходимо получить разрешение от США, страны происхождения ракет, а также от Финляндии и Германии, бывших владельцев гаубиц, сообщает ERR.

Эстония планирует значительно увеличить свою поддержку Украины на фоне концентрации российских войск на нашей границе.

«В целом, Эстония приняла решение в Министерстве обороны, что наше желание — поддержать Украину вооружением и боеприпасами в нынешней сложной ситуации в сфере безопасности. То, что мы сейчас рассматриваем — это ракеты Javelin для противотанковых ракетных комплексов, 122-мм гаубицы и боеприпасы к ним», — сказал глава Департамента международного сотрудничества Министерства обороны Пеэтер Куймет.

Однако он отметил, что сначала нужно получить разрешение от США как страны-производителя ракет.

«В случае с гаубицами, поскольку мы получили их из Финляндии, которая, в свою очередь, получила их из Германии, мы должны спросить у Германии и Финляндии согласие на передачу вооружения, и это процесс, который мы начали с этими странами», — добавил Куймет.

Поэтому от того, как долго продлятся переговоры с этими странами, зависят сроки оказания помощи Украине.

Кроме отправки вооружения и боеприпасов, Эстония также планирует увеличить так называемую мягкую помощь Украине.

«Эстонская компания готовит мобильный полевой госпитальный комплекс для Вооруженных сил Украины за средства немецкой военной помощи», — сказал Куймет. По его словам, что роль Эстонии заключалась в координации проекта и обучении украинских военных медиков применению этого комплекса.

Его планируют передать Украине в феврале, стоимость такого госпиталя — около пяти миллионов евро. // УНИАН