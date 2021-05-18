Гид автолюбителя: что делать в случае ДТП и куда девать разбитую машину

Попавшие в автомобильную аварию, часто испытывают сильное беспокойство и разочарование из-за того, что произошло. Они вынуждены бороться с последствиями ДТП — сложными процессами, на которые могут уйти как время, так и силы.

Эксперты рассказывают, о том, что необходимо сделать.

На месте аварии

После автомобильной аварии изначально задействовано много адреналина у всех вовлеченных сторон. Начните с того, что дайте себе время осознать, что произошло. Перед тем, как выйти из машины, убедитесь, что вы и ваши попутчики в порядке. Если авария произошла на оживленной дороге, очень важно соблюдать осторожность, выходя из авто. Если кто-либо получил травму, необходимо немедленно связаться с полицией и скорой помощью.

Когда будет установлено, что все участвующие стороны не пострадали или о пострадавших позаботились, вам следует обменяться контактной информацией с другими водителями, которые участвовали в аварии. Должна быть включена следующая информация:

Водительское удостоверение : запишите имя и фамилию, адрес, номер водительского удостоверения, номер телефона и адрес электронной почты.

: запишите имя и фамилию, адрес, номер водительского удостоверения, номер телефона и адрес электронной почты. Страховая карта : запишите название страховой компании, регистрационный номер автомобиля и VIN-код / номер шасси .

: запишите название страховой компании, регистрационный номер автомобиля и VIN-код / номер шасси . Фото: сфотографируйте свой автомобиль, другие задействованные автомобили, все регистрационные номера и место аварии.

К сожалению, бывает, что участники аварии, особенно виновные в аварии, уезжают, не обменявшись контактной информацией. Если вы видите, как участник ДТП уезжает с места происшествия, попробуйте записать регистрационный номер. Если вы этого не сделаете, идентифицировать человека будет сложно.

Чтобы спасти машину

В случае более серьезных аварий, возможно, потребуется эвакуировать вовлеченные автомобили с места происшествия. Полиция сотрудничает с некоторыми компаниями и часто может помочь вызвать эвакуатор. Некоторые предпочитают обращаться в компанию, которая сотрудничает со страховой компанией. Это то, что вы можете обсудить с полицией на месте происшествия. Преимущество самостоятельного выбора компании в том, что вам может быть дешевле и проще забрать машину.

В дальнейшем вам придется определить, стоит ли ремонт поврежденного автомобиля затрат? Возможно будет лучше избавиться от авто после аварии в случае серьезных повреждений?

Поскольку автомобиль можно получить разные повреждения, сложно дать общий ответ на эти два вопроса. Есть такие автомобили, которые невозможно спасти, например, они полностью заклиниваются после столкновения. Но есть еще и такие повреждения, после ремонта которых можно снова использовать автомобиль.

Первое, что нужно будет сделать, это выяснить, что не так с автомобилем и насколько серьезны повреждения,. Для этого проще всего посетить мастерскую, чтобы механик смог диагностировать все неисправности автомобиля.

Устранение неполадок выглядит по-разному и стоит разную сумму в зависимости от того, какой марки авто. Новые, более технологичные автомобили часто сложнее ремонтировать, что также означает, что они стоят дороже.

Как только вы выясните, сколько будет стоить ремонт и как долго автомобиль прослужит после этого, вы должны сравнить его с остаточной стоимостью вашего автомобиля.

Свидетели

Вы должны знать, что показания могут измениться после того, как вы покинете место происшествия. Тот, кто признает себя виновным на месте, может говорить обратное на следующий день. Лучший способ убедиться, что показания не меняются, помимо сообщения о происшествии, — это получить показания от людей, которые видели происшествие. Постарайтесь записать контактную информацию на случай, если в будущем вам понадобятся свидетели для обоснования вашего требования о возмещении ущерба.

Не уверены, видел ли кто-нибудь аварию? Подумайте еще раз. Могут ли в этом районе быть камеры наблюдения? Многие автостоянки и компании имеют камеры наблюдения, работающие круглосуточно. Запишите дату и время, когда произошла авария, на случай, если вам понадобится доступ к материалам с камеры наблюдения. В большинстве случаев вам понадобится помощь полиции, чтобы получить доступ к материалам.

Требовать возмещения убытков

Никогда не признавайте себя виновным в автокатастрофе. Предоставьте страховой компании объективную и правдивую информацию, и пусть она решит, кто виноват.

Если это авария, в которой замешан только ваш автомобиль, например, если вы едете по бордюру или поцарапаете автомобиль при парковке, вы можете отправить иск о возмещении ущерба в страховую компанию. В случае аварии, когда был поврежден только ваш автомобиль и никакое другое имущество не нуждается в ремонте, вы можете отказаться от подачи претензии.

Если это авария, в которой участвуют несколько человек, и вы считаете, что это ваша вина, вы можете:

Подождите и посмотрите, решат ли другие вовлеченные стороны требовать возмещения убытков. Если это небольшой ущерб и вам повезло, они могут не требовать возмещения ущерба. В случаях, когда заинтересованные стороны решают потребовать возмещения убытков, может пройти пара недель, прежде чем вы узнаете об этом.

Если это небольшой ущерб и вам повезло, они могут не требовать возмещения ущерба. В случаях, когда заинтересованные стороны решают потребовать возмещения убытков, может пройти пара недель, прежде чем вы узнаете об этом. Выберите способ связи со своей страховой компанией и опишите ход событий. Если окажется, что вы виноваты, возможно вам придется выплатить франшизу, после чего страховая компания поможет вам в дальнейшем.

Если одна из сторон виновна, у вас есть два варианта:

Вы можете потребовать возмещения ущерба через страховую компанию другого лица. Преимущество в том, что вам не нужно ничего оплачивать самостоятельно, например, за ремонт и стоимость автомобиля в кредит. Обратной стороной является то, что это может занять много времени, поскольку страховая компания должна рассмотреть ваш иск о возмещении ущерба. Вы можете потребовать возмещения убытков через свою страховую компанию, даже если вы не несете за это ответственности. Преимущество в том, что это простое решение экономит ваше время.

Иметь терпение. Даже если вы быстро обратитесь в свою страховую компанию, может пройти несколько дней, прежде чем вы получите ответ и сможете потребовать возмещения убытков.