Гид покупателя: 3 популярных модели умных часов с функцией пульсометра, которые будут актуальны в 2021 году

В прошлом году датчик SpO2 был использован в большом количестве устройств, поэтому модели 2021 года должны предложить максимум решений по применению собранных с его помощью данных. На рынке уже есть часы измеряющие температуру тела, но с учетом изменений внесенных пандемией в нашу жизнь, таких моделей станет намного больше. Сама идея того, что часы могут быть личным тренером, была основополагающей для носимых устройств. Поэтому большинство технологий в 2021 году будут продолжать реализовывать эту идею в жизнь.

Умные часы https://pn.com.ua/ct/1236/ могут предложить много полезных функций, одна из них мониторинг пульса. Это действительно важное дополнение нашедшее отклики практически среди всех производителей. Удачные примеры таких устройств 2021 года комментируют специалисты портала “Все цены”.

Garmin Instinct Solar Tactical Edition Black

Смарт-часы Instinct Solar GPS современное устройство, работающее на аккумуляторе Li-Ion и на солнечной энергии. Надежный корпус создан с использованием военных стандартов, благодаря чему можно не переживать по поводу сохранности аксессуара. Для своевременной ориентации на местности используются системы GPS, ГЛОНАСС и Galileo. Встроенные спортивные приложения помогут комфортно тренироваться. Оповещения с телефона приходят прямо на экран часов.

ОС: проприетарная

Совместимость с ОС: Android, iOS

Дисплей: 0.90”

Влагозащита: IP68

Стандарт защиты: WR100

Память: 16 Мб

Средняя цена — 13 908 грн.

Apple Watch Series 6 GPS 44mm Space Gray Aluminum Case with Black Sport Band

Apple Watch Series 6 — образец смарт-часов для мониторинга здоровья и активного образа жизни. Сбор сведений с помощью высокочастотных датчиков и наличие интеллектуальных функций превосходно справляются с актуальными задачами. Устройство отслеживает уровень кислорода в крови, а также пульс. Приложение «сон» было модернизировано. Ложась спать, пользователь получает ряд рекомендаций, направленных на улучшение сна. Помимо набора программ для занятий спортом, Apple Watch владеют даже инструментами для мотивации. Превосходное качество изображения и новые цифровые циферблаты дополняют идеальную картинку.

ОС: Watch OS

Совместимость с ОС: iOS 14 и выше

Дисплей: 1.78″

Стандарт защиты IP68

Водонепроницаемость WR50

Память: 32 Мб

Средняя цена — 14 682 грн.

Samsung Galaxy Watch 3 45mm Black

Циферблат модели обрамлен поворотным ободком, дополненным ремешком из натуральной кожи чтобы подчеркнуть статус аксессуара. Проделанная над дизайном работа, сделала новинку легче и тоньше. На выбор представлено большое количество циферблатов. Анализирующие программы контролируют сердечный ритм, интенсивность тренировки и даже сон. В арсенале Galaxy Watch 3 до 120 предустановленных программ домашних тренировок. Синхронизируясь со смартфоном можно отвечать на смс, прослушивать музыку, заказывать такси и выполнять множество других команд, когда мобильного нет под рукой.

ОС: проприетарная

Совместимость с ОС: Android, iOS

Дисплей: 1.4

Влагозащита: WR50

Стандарт защиты: IP68

Память: 2/8 Гб

Средняя цена — 10 602 грн.

Резюме

Сравнение девайсов позволило выделить Apple Watch Series 6, как модель с самым большим экраном, Garmin Instinct Solar Tactical — как самые защищенные часы с максимальным временем автономной работы, а Samsung Galaxy Watch 3 в качестве самых доступных современных смарт-часов с оптимальным набором характеристик.