Гид покупателя: чем отличаются игровые компьютерные мыши от обычных

Игровая мышь в основном это обычная компьютерная мышь, где все ее возможности увеличены максимально. Улучшенные датчики и больше функций, чтобы удовлетворить множество требований и пожеланий, которые могут возникнуть в игре.

Эти функции часто включают программируемые кнопки, более высокую чувствительность, регулируемый вес и более быстрое время отклика. Есть как игровые мыши со шнуром, так и беспроводные. Так как же выбрать правильную игровую мышь? Эксперты специализированного проекта ЗОНА51 рассказывают как разобраться в некоторых общих концепциях, а также дают советы по выбору действительно хороших игровых мышей.

Игровые мыши HyperX — одни из лучших в своем классе. Фото: 3ona51.com

DPI — мера чувствительности и точности мыши

Когда дело доходит до чувствительности мыши, люди часто говорят о DPI. DPI означает «точек на дюйм» (в переводе с англ. dots per inch)и является мерой того, на какое количество пикселей перемещается курсор при смещении мыши на дюйм. Когда вы перемещаете мышь, она замечает, насколько вы ее переместили, и соответствующим образом сопоставляет движение курсора на мониторе. Это означает, что чем выше у вас DPI, тем больше перемещается мышь с меньшим движением вашей руки.

Какой DPI мне нужен?

На самом деле, насколько высокий или низкий DPI использовать — дело вкуса, важно, чтобы датчики мыши не отставали и обеспечивали хорошую точность.

Чем выше — не всегда лучше, возможно, вы не всегда хотите, чтобы указатель мыши полностью перемещался по экрану только потому, что вы слегка его коснулись. Совет: используйте как можно более низкий DPI, чтобы добиться большей точности. Тогда вы можете подумать, что для этого требуется большее движений рук.

Многие люди, которые играют в FPS-игры, такие как CS, работают с низким разрешением, чтобы легче было следить за движениями своей цели и вносить небольшие корректировки. Здесь также может быть стоит упомянуть, что есть мыши со специальной функцией, называемой DPI-shift. Эта кнопка позволяет регулировать разрешение мыши без изменения настроек. Так, если, например, вы используете снайпера в игре, эта кнопка может заставить вас снизить разрешение мыши, чтобы обеспечить максимальную точность, пока кнопка нажата.

Что означает высота отрыва?

Расстояние отрыва — это термин, объясняющий, как далеко от поверхности вы можете поднять мышь, прежде чем она перестанет регистрировать ваши движения. Чем выше показатель расстояние отрыва, тем выше будет все еще срабатывать мышь. Прежде всего, уровень отрыва влияет на поведение мыши при подъеме и возвращении на поверхность. Некоторые мыши предлагают возможность регулировки чувствительности драйверами. Предпочитаете ли вы высокий или низкий уровень — это только личное предпочтение. Большинство игроков предпочитают низкий показатель, чтобы точнее контролировать движение курсора.

Оптический датчик против лазера

Обычно люди говорят об оптических датчиках и лазерных датчиках соответственно, но технически все мыши являются оптическими, когда они считывают поверхность, то есть оптические данные. Так называемый оптический датчик использует светодиодный или инфракрасный источник света вместо лазера. У лазерных мышей более или менее невидимый световой луч. Таким образом, различные альтернативы отличает не датчик, а то, как поверхность, которую датчик считывает, подсвечивается. Поверхность влияет на регистрацию света, поэтому важно иметь подходящий коврик для мыши. Свет светодиодных сенсоров и инфракрасных сенсоров лежит ровно на поверхности для чтения, что означает, что он лучше всего работает с матовыми темными поверхностями.

Свет от лазера или как его обычно называют; датчик VCSEL проникает намного глубже в считываемую поверхность, а также может регистрировать все неровности. Это означает, что лазерные мыши работают практически на всех поверхностях, но иногда это может быть слишком хорошо. Поскольку эти датчики имеют очень подробные показания, мягкие поверхности с крупной структурой могут вызывать проблемы с шумом, который обычно называется джиттером. Джиттер означает, что вы можете почувствовать, как указатель мыши перемещается или вибрирует на экране. Таким образом, лазерные датчики по-прежнему лучше всего работают на твердых, ровных поверхностях.

Мышь с двойным сенсором

Благодаря специальным датчикам, которые решают различные задачи, вы получите оптимальный результат. TrueMove3 — это оптический сенсор с разрешением 12000 CPI и 350 IPS, созданный исключительно с помощью ведущего в отрасли PixArt. Совершенно новой технологией также является включение специального датчика глубины, задача которого — постоянно считывать расстояние между мышью и ковриком для мыши для оптимального отрыва.

Частота опроса

Время отклика — важный фактор, когда речь идет о качестве игровых мышей. Он может полностью снизить ваше настроение, если запаздывает и ваши движения не обновляются со скоростью, с которой вы перемещаете мышь. Частота обновления, или частота опроса, как ее еще называют, означает, сколько раз в секунду датчик отправляет данные на ваш компьютер. Частота опроса измеряется в герцах (Гц), поэтому, например, если ваша игровая мышь имеет частоту опроса 500 Гц, это означает, что мышь сообщает о своем положении компьютеру 500 раз в секунду, то есть каждые две миллисекунды. Многие игровые мыши также имеют регулируемую частоту опроса, так что вы можете регулировать ее в соответствии с потребностями.

Таким образом, более высокая частота опроса обеспечивает более быстрый ответ. Тем не менее, максимально возможная частота обновления не всегда может быть лучшим вариантом. Более высокая частота опроса использует больше ресурсов процессора, поэтому настройте скорость, с которой может справиться ваш компьютер.

Программируемые кнопки

Игровые мыши часто имеют ряд программируемых кнопок, которые вы можете легко настроить по своему вкусу с помощью различного программного обеспечения для компьютера. Эти кнопки являются практическими помощниками, которые делают игровой процесс очень эффективным. Например, вы можете использовать одну кнопку для быстрого доступа к своему оружию, а другую — для быстрого доступа к часто используемой функции. Программируемые кнопки просто дают быстрые ярлыки.

Обычно используется от 4 до 12 кнопок, в зависимости от типа мыши и типов игр, в которые вы играете. Некоторые предпочитают программировать клавиши клавиатуры для различных действий, в то время как другие предпочитают быстро получать доступ к этим командам с помощью мыши.

Эргономика, дизайн и выбор между проводными и беспроводными игровыми мышами

Помимо всех преимуществ, которые игровые мыши могут иметь для вашей игры, еще одним важным фактором является эргономика и дизайн. Существует множество моделей игровых мышей, которые адаптированы к таким факторам, как стиль игры, эргономика, захват и размер руки. От того, как расположены кнопки до того, как держится рука, — это вещи, которые могут повлиять на игру в лучшую или худшую сторону. Так что выбирайте игровые мыши по своим предпочтениям.

Еще один момент, который часто возникает при разговоре о внешнем виде, — должна ли игровая мышь быть беспроводной или проводной. Здесь, конечно же, многое зависит от того, что вы предпочитаете и к какому типу игроков вы относитесь. Однако хотя беспроводные технологии становятся все более и более продвинутыми, и вы получаете свободу использовать мышь в любом месте, проводные игровые мыши по-прежнему менее восприимчивы к помехам.