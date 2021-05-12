Гид покупателя: на что обратить внимание при выборе водонагревателя

Чтобы удовлетворить потребность своего жилища в горячей воде, сегодня не достаточно надеяться на ее центральное водоснабжение. Ежегодные летние отключения, отключения дома за долги одного или нескольких жильцов, не дает уверенности в стабильном водоснабжении.

Поэтому, украинцы массово стали устанавливать водонагреватели различных систем, чтобы не зависеть от прихотей городских властей. С водонагревателем потребитель получает прямой доступ к большому количеству горячей воды для обеспечения комфорта.

Фото: romstal.ua

Водонагреватель также может иметь расширенное применение в виде комбинированного водонагревателя и объемного бака для системы отопления, которые используют в частных домах. С объемным баком для системы отопления становится проще комбинировать различные источники тепла, например, тепловой насос с дровяным котлом.

Легко принять как должное, что горячая вода всегда есть в кране, когда нам это нужно. Как долго прослужит водонагреватель и когда его нужно менять, рассказывают специалисты компании Romstal, работающей на рынке инженерных систем в том числе и водоснабжения.

«Срок службы водонагревателя сильно разнится. В общем, было бы неплохо купить новый водонагреватель, если старому больше 10 лет и вам нужно отремонтировать или переместить его, — говорит эксперт по энергетике компании. Но не всегда его нужно заменять только потому, что он старый. Они могут прослужить намного дольше 15 лет.»

Какой размер выбрать?

Как и многое другое, связанное с теплом и энергией в доме, размер водонагревателя должен быть адаптирован к размеру дома.

Для семьи из четырех человек обычно достаточно 200-литрового водонагревателя в частном доме в квартире можно обойтись 100 литровым, — говорит специалист. Если вам больше четырех лет или у вас есть привычки потреблять много воды, например, гидромассажные ванны и длительный душ, может потребоваться водонагреватель большей емкости. Душ с напором потребляет около 10 литров воды в минуту, ванна — около 150 литров, а раковина — около 15 литров.

Популярные в Украине размеры для квартир:

на 50 литров;

на 80 литров;

на 100 литров.

Из какого материала должен быть водонагреватель?

Как только вы узнаете, какой размер вам нужен, самое время подумать, какой материал вам следует выбрать. Существует три распространенных типа водонагревателей: эмаль с протекторным анодом, нержавеющая сталь и медь. Что лучше всего работает, зависит от качества и жесткости воды.

Если водонагреватель изготовлен из материала, неподходящего для качества воды, срок службы водонагревателя сокращается. По словам специалистов, то, что подойдет вашему дому, зависит от качества воды в том месте, где вы живете.

Водонагреватель из эмалированной стали

Эмалированный бойлер, как правило, хорошо подходит независимо от качества воды, но вода должна иметь хорошую проводимость для оптимального функционирования анода. Однако важно каждые два года проверять, не поврежден ли анод для обогревателей известных брендов и каждый год для китайских изделий.

Водонагреватель из нержавеющей стали

Этот тип водонагревателя хорошо работает, если вода имеет низкое значение pH и газированния. Если вода имеет высокое содержание хлоридов и высокое значение pH, следует избегать использования нержавеющей стали, так как это сочетание может повредить сталь.

Водонагреватель из меди

Медный водонагреватель предпочтительнее, если в воде много извести. Однако вам следует избегать использования медного водонагревателя, если вода имеет низкое значение pH, высокий уровень хлоридов или солоноватую воду, поскольку медь может выделяться из емкости и попадать в кран.

Если вы не уверены, какая у вас вода, вы можете сделать анализ воды. Вы можете попросить об этом своего сантехника или обратиться в один из наших магазинов водонагревателей.

Какая система отопления в доме?

Помимо качества воды, на выбор водонагревателя для частного дома, влияет то, как отапливается ваш дом. Если в доме нет водяной системы отопления, а вместо этого он отапливается электричеством, необходим водонагреватель, который может сам производить горячую воду.

Установка

Водонагреватель можно разместить в нескольких местах в доме, но учтите, что в том месте, где будет установлен водонагреватель, должен быть рабочий слив пола и слой гидроизоляции и розетка с заземлением. Для установки желательно пригласить опытного монтажника.