Гид покупателя: пицца и ее особенности
Появление пиццы в европейских странах произошло благодаря Италии. Сейчас это блюдо популярно во всех уголках мира, несмотря на наличие традиционной кухни и ее преимуществ. Это блюдо не просто любят, но и часто совершенствуют собственными ингредиентами, изобретают уникальные рецепты.
Сегодня его пробуют как в ресторанах, так и дома или в офисе. Этому способствует доставка пиццы на дом, которая радует вкусной едой, приготовленной на дровах.
Как появилась пицца?
Кому принадлежит авторство в приготовлении пиццы – неизвестно. Есть свидетельства, что в Персии в 5 веке до нашей эры ели плоские лепешки, которые были начинены финиками и сыром. Греки пекли плоский хлеб, который промазывали маслом и специями. До 17 века это была пища простых и бедных людей. А в конце 19 века в Италии она стала уже королевским блюдом. Пиццу «Маргарита» назвали в честь королевы Маргариты Савойской, после чего это блюдо стала очень популярным. Доставка пиццы позволяет попробовать любой из видов блюда, даже не выходя из дома.
Пицца Капричоза — везде свои разнообразные вкусы и предпочтения. Фото: https://lapiec-pizza.kh.ua/ru/
Сегодня пиццу заказывают пиццу домой, в офис или на пикник. Секрет вкусной пиццы в том, что тесто готовится и выпекается по уникальной традиционной методике. Также все поставщики обязаны пройти детальный отбор, с предоставлением гарантий превосходных вкусовых свойств ингредиентов.
Особенности блюда
От места возникновения нового варианта пиццы и зависит специфика блюда. К примеру, в Индии возможно дополнение блюда различными специями и имбирем, во Французских городках – увеличение количества сыра, в Японии – продукты с моря. Кроме новшеств, которые добавляют в рецептуру представители различных национальностей, присутствуют еще классические варианты. Это сырная пицца с томатами, блюдо с курицей и грибами и тому подобное.
Большинство рецептов классических пицц тоже имеют отличия в составляющих (в зависимости от места их приготовления). К примеру, пицца по-неаполитански в одних заведениях готовится с добавлением анчоусов, а в других – с кабачками, кто-то остается сторонником артишоков – и это по-прежнему то же блюдо. Люди привыкают слышать стандартные наименования, такие как «пицца с сыром и томатами», но предлагаются и другие:
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Английская пицца. Ее приготовление выполняется с добавлением томатов, колбасок, картофельных слайсов, бекона, яиц и фасоли. Именно такая пицца обрела популярность в качестве сытного и вкусного завтрака для англичан.
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Наиболее популярной пиццей среди французских жителей является тарт фламбе. Для нее раскатывают тонкое тесто, далее добавляют бекон и лук, заправляют с помощью сливочного соуса и запекают в дровяных печках. Именно в такой печи готовится пицца для доставки упомянутой выше.
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Кокос в числе составляющих для пиццы считается нормой в Коста-Рике. Самыми популярными ингредиентами являются кокосы и креветки.
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В некоторых странах ближнего зарубежья в приготовлении пиццы используют непривычные ингредиенты – она запекается с добавлением рыбы, колец лука, красной икры и копченой сельди.
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В Бразилии много поклонников зеленого горошка, поэтому он стал неотъемлемым элементом большинства пицц. Также они дополняются морковью, свеклой, изюмом и яйцами перепелок – при этом используют максимально тонкое тесто.