Гид покупателя: пицца и ее особенности

Появление пиццы в европейских странах произошло благодаря Италии. Сейчас это блюдо популярно во всех уголках мира, несмотря на наличие традиционной кухни и ее преимуществ. Это блюдо не просто любят, но и часто совершенствуют собственными ингредиентами, изобретают уникальные рецепты.

Сегодня его пробуют как в ресторанах, так и дома или в офисе. Этому способствует доставка пиццы на дом , которая радует вкусной едой, приготовленной на дровах.

Как появилась пицца?

Кому принадлежит авторство в приготовлении пиццы – неизвестно. Есть свидетельства, что в Персии в 5 веке до нашей эры ели плоские лепешки, которые были начинены финиками и сыром. Греки пекли плоский хлеб, который промазывали маслом и специями. До 17 века это была пища простых и бедных людей. А в конце 19 века в Италии она стала уже королевским блюдом. Пиццу «Маргарита» назвали в честь королевы Маргариты Савойской, после чего это блюдо стала очень популярным. Доставка пиццы позволяет попробовать любой из видов блюда, даже не выходя из дома.

Пицца Капричоза — везде свои разнообразные вкусы и предпочтения. Фото: https://lapiec-pizza.kh.ua/ru/

Сегодня пиццу заказывают пиццу домой, в офис или на пикник. Секрет вкусной пиццы в том, что тесто готовится и выпекается по уникальной традиционной методике. Также все поставщики обязаны пройти детальный отбор, с предоставлением гарантий превосходных вкусовых свойств ингредиентов.

Особенности блюда

От места возникновения нового варианта пиццы и зависит специфика блюда. К примеру, в Индии возможно дополнение блюда различными специями и имбирем, во Французских городках – увеличение количества сыра, в Японии – продукты с моря. Кроме новшеств, которые добавляют в рецептуру представители различных национальностей, присутствуют еще классические варианты. Это сырная пицца с томатами, блюдо с курицей и грибами и тому подобное.

Большинство рецептов классических пицц тоже имеют отличия в составляющих (в зависимости от места их приготовления). К примеру, пицца по-неаполитански в одних заведениях готовится с добавлением анчоусов, а в других – с кабачками, кто-то остается сторонником артишоков – и это по-прежнему то же блюдо. Люди привыкают слышать стандартные наименования, такие как «пицца с сыром и томатами», но предлагаются и другие: