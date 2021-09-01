Как биоразлагаемые пакеты из крахмала могут улучшить экологию

Загрязненный воздух и вода, изменение климата и слишком много отходов — это глобальные проблемы, с которыми сталкиваются все страні и правительства. На необходимость большей заботы и ответственности за окружающую среду обращают внимание и компании промышленного сектора, внедряющие современные экологические решения. Конечно тут нужно отметить, что в Украине некоторые компании, уже достаточно активно внедряют новые экологические стандарты, особенно в сегменте упаковочных материалов.

Пластиковые пакеты, используемые в розничной торговле, являются одними из самых распространенных упаковок в мире. В последнее время их предложение увеличилось за счет одноразовых пакетов из экологически чистых материалов, таких как биоразлагаемые пакеты из крахмала, хлопка или нетканого полипропилена.

По словам представителей компании WellPacks, современные биоразлагаемые материалы основаны на натуральном сырье (до 85%). Под воздействием погодных условий они подвергаются процессу ферментации и минерализации, также возможно их разложение почвенными микроорганизмами. У таких материалов есть много применений, например, в частности, они используются для производства биоразлагаемых пакетов разного назначения, используемых сегодня повсеместно.

Пластик — это не один материал, это несколько разных

Когда мы говорим о пластике, мы действительно имеем в виду большую группу различных материалов. Они могут иметь самые разные свойства: быть твердыми и прочными, как велосипедный шлем, или мягкими и гибкими, как пластиковый коврик. Что общего у пластика, так это то, что он легкий, обычно дешевый, нержавеющий и изолирующий.

Большая часть всего пластика производится из ископаемого нефти, но вместо этого становится все более распространенным использование возобновляемого сырья. Возобновляемое сырье, такое как крахмал из картофеля или других крахмалистых культур, а также молочная кислота или этанол, полученные из сахара, также можно превратить в пластик. Эти типы называются биопластиками и обычно они немного дороже пластиков из сырой нефти. Биопластики, в свою очередь, можно разделить на две подгруппы: биоразлагаемые и не биоразлагаемые.

Например, биополиэтилен, или зеленый полиэтилен, как его еще называют, производится из этанола сахарного тростника, но имеет те же свойства, что и полиэтилен из нефти. Таким образом, он имеет такой же внешний вид, свойства и неспособность разлагаться в природе. С другой стороны, молочная кислота и крахмалопласты обычно можно разложить в обычном компосте.

Изделия из такого биоразлагающегося материала, помещенные на почву, подвергаясь воздействию ультрафиолетовых лучей и дождя в течение максимум 40 дней, полностью разлагаются, превращаясь в компост, — отмечают специалисты компании. Их уже сертифицировали во многих странах, такие пакеты широко используется в Испании, Франции, Германии, Польше и Италии.

Чтобы пластик был биоразлагаемым, материал должен быть изготовлен таким образом, чтобы микроорганизмы могли легко расщеплять его на биомассу, углекислый газ, металл, минеральные соли и воду. Этим требованиям удовлетворяют только определенные виды пластика, например, пластик из крахмала и молочной кислоты. Однако некоторым видам обычно требуются условия, которые могут быть достигнуты только при промышленном компостировании, например, на мусороперерабатывающих объектах.

Производство пластмасс постоянно увеличивается

Производство пластика значительно увеличилось с 1950-х годов. Из всего производимого сегодня пластика около 40 процентов используется для изготовления одноразовых товаров, таких как упаковка для пищевых продуктов и полиэтиленовые пакеты.

Лишь небольшая часть всех производимых и используемых пластмасс перерабатывается, и не все пластики могут быть легко переработаны.

Деятельность современных компаний все чаще идет рука об руку с философией ответственного производства, отмечают представители компании WellPacks. Экологическая политика изменяет не только процедуры и методы управления, но, прежде всего, приводит к огромным изменениям в самом производственном процессе, делая акцент на экономии энергии и сырья и сокращении отходов до минимума. Необходимость внедрения проэкологических решений отмечают не только гиганты промышленного рынка, но и более мелкие предприятия.

«Экология — одна из основ устойчивого развития. К сожалению, с годами бизнес несколько «забросил» это, как принуждение, регулируемое нормами и директивами. К счастью, это отношение меняется, и организации все больше признают выгоды от внедрения экологически безопасных решений и возможность развития» — отмечают специалисты компании.