Как биоразлагаемые пакеты из крахмала могут улучшить экологию

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Загрязненный воздух и вода, изменение климата и слишком много отходов — это глобальные проблемы, с которыми сталкиваются все страні и правительства. На необходимость большей заботы и ответственности за окружающую среду обращают внимание и компании промышленного сектора, внедряющие современные экологические решения. Конечно тут нужно отметить, что в Украине некоторые компании, уже достаточно активно внедряют новые экологические стандарты, особенно в сегменте упаковочных материалов.

Пластиковые пакеты, используемые в розничной торговле, являются одними из самых распространенных упаковок в мире. В последнее время их предложение увеличилось за счет одноразовых пакетов из экологически чистых материалов, таких как биоразлагаемые пакеты из крахмала, хлопка или нетканого полипропилена.

Биоразлагаемые пакеты

Фото: wellpacks.com.ua

По словам представителей компании WellPacks, современные биоразлагаемые материалы  основаны на натуральном сырье (до 85%). Под воздействием погодных условий они подвергаются процессу ферментации и минерализации, также возможно их разложение почвенными микроорганизмами. У таких материалов есть много применений, например, в частности, они используются для производства биоразлагаемых пакетов разного назначения, используемых сегодня повсеместно.

Пластик — это не один материал, это несколько разных

Когда мы говорим о пластике, мы действительно имеем в виду большую группу различных материалов. Они могут иметь самые разные свойства: быть твердыми и прочными, как велосипедный шлем, или мягкими и гибкими, как пластиковый коврик. Что общего у пластика, так это то, что он легкий, обычно дешевый, нержавеющий и изолирующий.

Большая часть всего пластика производится из ископаемого нефти, но вместо этого становится все более распространенным использование возобновляемого сырья. Возобновляемое сырье, такое как крахмал из картофеля или других крахмалистых культур, а также молочная кислота или этанол, полученные из сахара, также можно превратить в пластик. Эти типы называются биопластиками и обычно они немного дороже пластиков из сырой нефти. Биопластики, в свою очередь, можно разделить на две подгруппы: биоразлагаемые и не биоразлагаемые.

Биоразлагаемый пакет

Например, биополиэтилен, или зеленый полиэтилен, как его еще называют, производится из этанола сахарного тростника, но имеет те же свойства, что и полиэтилен из нефти. Таким образом, он имеет такой же внешний вид, свойства и неспособность разлагаться в природе. С другой стороны, молочная кислота и крахмалопласты обычно можно разложить в обычном компосте.

Изделия из такого биоразлагающегося материала, помещенные на почву, подвергаясь воздействию ультрафиолетовых лучей и дождя в течение максимум 40 дней, полностью разлагаются, превращаясь в компост, — отмечают специалисты компании. Их уже сертифицировали во многих странах, такие пакеты широко используется в Испании, Франции, Германии, Польше и Италии.

Чтобы пластик был биоразлагаемым, материал должен быть изготовлен таким образом, чтобы микроорганизмы могли легко расщеплять его на биомассу, углекислый газ, металл, минеральные соли и воду. Этим требованиям удовлетворяют только определенные виды пластика, например, пластик из крахмала и молочной кислоты. Однако некоторым видам обычно требуются условия, которые могут быть достигнуты только при промышленном компостировании, например, на мусороперерабатывающих объектах. 

Производство пластмасс постоянно увеличивается

Производство пластика значительно увеличилось с 1950-х годов. Из всего производимого сегодня пластика около 40 процентов используется для изготовления одноразовых товаров, таких как упаковка для пищевых продуктов и полиэтиленовые пакеты.

Лишь небольшая часть всех производимых и используемых пластмасс перерабатывается, и не все пластики могут быть легко переработаны.

Деятельность современных компаний все чаще идет рука об руку с философией ответственного производства, отмечают представители компании WellPacks. Экологическая политика изменяет не только процедуры и методы управления, но, прежде всего, приводит к огромным изменениям в самом производственном процессе, делая акцент на экономии энергии и сырья и сокращении отходов до минимума. Необходимость внедрения проэкологических решений отмечают не только гиганты промышленного рынка, но и более мелкие предприятия.

«Экология — одна из основ устойчивого развития. К сожалению, с годами бизнес несколько «забросил» это, как принуждение, регулируемое нормами и директивами. К счастью, это отношение меняется, и организации все больше признают выгоды от внедрения экологически безопасных решений и возможность развития» — отмечают специалисты компании.

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